Erdoğan: Libya’ya ilk aşamada 35 personel gönderildi

MYK ve MKYK toplantılarında vekillerle bir araya gelen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’ya 35 askerin gönderildiğini söyledi. Erdoğan, 'asker savaşmayacak, hükümete bağlı güçlere eğitim verecek' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK ve MYK toplantılarında Libya’ya ilk aşamada 35 asker gönderildiğini, bunların koordinasyon görevi yapacağını söyledi.

Basına kapalı düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı toplantıda Erdoğan, "Türkiye koordinasyonu üstlenecek. Asker savaşmayacak. Daha sonra gidecek askerler de çatışmaya girmeyecek. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin bizden talebi doğrultusunda askerlerimiz hükümete bağlı güçlere eğitim verecek. Suriye’deki gibi olacak. Askerlerimiz orada koordinasyonu sağlayacak" dedi.

'ORTA YOLU BULMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ABD’nin İranlı General Kasım Süleymani’yi öldürmesi oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan’ın bu konuda özetle şu değerlendirmeleri yaptığı öğrenildi:

“İran Türkiye’ye karşı da mezhepçi ve ırkçı bir politika izliyor. Bu da Türkiye’nin çıkarlarına aykırı. Suriye’deki kanlı savaşın bu boyutlara ulaşmasında İran’ın çok ciddi vebali var. İran’ın açıklamalarını da doğru bulmuyoruz. Ama bu Amerika’nın haklı olduğunu da göstermez. Asla İran’ın ikinci Suriye olmasını istemiyoruz. Orta yolu bulmak için elimizden geleni yapıyoruz. İkisinin de haklı, haksız olduğu yerler var. Biz her iki tarafa da ‘Bölgenin istikrarsızlaştırılmaması’ telkininde bulunuyoruz. Biz diyoruz ki, ‘Bölgeyi istikrarsızlaştırmayın’. Gerginliğin tırmanmasını istemiyoruz. Bölgede sıcak çatışma doğru değil, sıcak çatışma istemiyoruz. İran’ın bölgedeki tavrı bölge içinde değerlendirilmeli. Bu ülkenin bölgenin kendi şartları ve gerçekleri içerisinde dizginlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Diplomasiyi önceleyen bir anlayışla sürece müdahil olacağız.

SÜLEYMANİ’YE SUİKAST

Erdoğan Süleymani’nin öldürülmesi için de "planlı bir suikast" dedi. Erdoğan, "Bizim böyle bir suikastı tasvip etmemiz mümkün değil. Bizi o akşam Sayın Trump aradı, görüşmemiz çok iyi geçti. Telefonu kapattım, 4-5 saat sonra Kasım Süleymani’yi öldürüyorlar. Şok oldum. Trump ile daha yeni konuşmuştum, ‘Her şey yolunda’ demişti. Belki Trump’ın da bundan haberi yok. Bilmiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, ayrıca “Kanal İstanbul projesi anlatılmadı. Yerli otomobilin başarısını tüm Türkiye gördü. Toplumun her kesiminden alkış aldı. Kanal İstanbul’u anlatırken yerli otomobili örnek alın” dedi.

‘UMRE İÇİN BENDEN İZİN ALIN’

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, toplantı sırasında umreden dönen kurul üyesi Mustafa Yel, hurma ve zemzem ikramında bulundu. “Allah kabul etsin” diyen Erdoğan’ın “Benim haberim yok” demesi üzerine Yel, “Gruptan izin almıştım” yanıtını verdi. Erdoğan’ın ise “Kim gidiyorsa artık bana sorsun. Hacca gitmek farz, ama umre canın sıkıldıkça gidilecek bir yer değil. Orası Antalya değil ki, turistik yere çevirdiniz” dediği öğrenildi.

‘İNFAZ GELECEK’

Bir kurul üyesinin “Af meselesi ne olacak, çıkacak mı çıkmayacak mı” demesi üzerine Erdoğan, Adalet Bakanlığı’nın konuyla ilgili bir çalışma yaptığını ve önümüzdeki günlerde çalışmanın detaylandırılacağını söyledi. Erdoğan, terör, cinsel istismar, uyuşturucu, adam öldürme ve örgüt suçlarıyla ilgili görüşlerini yineledi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Erdoğan’a hazırlanan taslakla ilgili olarak hafta sonuna doğru sunum yapacağı öğrenildi. Toplantıda Meclis gündemiyle ilgili bilgi verilirken, hayvan haklarıyla ilgili yasa teklifinin de gündeme geleceği belirtildi. Teklifin şubat ortasında TBMM’ye sunulması, hayvanların eşya statüsünden çıkarılarak canlı olarak kabul edilmesi, Kabahatler Yasası’ndan çıkarılarak Türk Ceza Yasası kapsamına alınması yönünde düzenleme düşünüldüğü bilgisi verildi.