Erdoğan: Libya'ya desteğin askeri yönü artırılabilir

Libya ile yapılan mutabakat muhtırasının hukukla çelişen yönü bulunmadığını söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu?' diye sordu. Erdoğan, gerekmesi halinde Türkiye'nin Libya'ya desteğinin askeri yönünün artırılabileceğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen Yeni Tip Denizaltı Projesi 1. Gemisi Pirireis’in Havuza Çekme ve 5. Gemisi Seydialireis’in İlk Kaynak Töreni'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, 2022'den itibaren her yıl bir denizaltının hizmete gireceğini açıklayarak, "2027 yılında 6 denizaltımızın tamamı da Deniz Kuvvetlerimizin emrinde hizmet vermeye başlayacaktır" diye konuştu.

'BİZE DENİZE GİRECEK KIYI, OLTA ATACAK SAHİL BİLE BIRAKMAYACAKLAR'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izlediği politikaya değinen Erdoğan, "Ülkemizin izlediği politika, boyundan büyük işlere kalkışarak başını belaya sokma veya hakkı olmadığı yerlere müdahalede bulunma değildir. Şayet KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar" dedi.

Libya ile yapılan anlaşmanın 10 yıl önce hazırlanan haritalar üzerinden şekillendiğini belirten Erdoğan "Türkiye ne Suriye'de attığı adımlardan ne Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir" dedi.

'HİÇ KİMSE BİZİ DIŞLAMA, KIYILARIMIZA HAPSETME NİYETİYLE KARŞIMIZA GELMESİN'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ege'nin de Akdeniz'in de sahibi bu denizlere kıyısı olan ülkelerin tamamıdır. Bizim durduk yerde kimseyle maraza çıkarmak, kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek gibi bir niyetimiz yoktur.

Hiç kimse bizi dışlama, kıyılarımıza hapsetme, ekonomik çıkarlarımızı gaspetme niyetiyle karşımıza gelmesin.

Türkiye, ne Suriye'de attığı adımlardan, ne de Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir. Meşru Libya hükûmetini yıkmaya yönelik çabaların yoğunlaşmasının sebebini gayet iyi biliyoruz''