Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı'nı ağırladı

Erdoğan, iki kritik anlaşmaya imza atılan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başkanı Serrac'ı ağırladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, Ankara'nın iç savaş halinde bulunan Libya'daki iki yönetimden biri olan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile 27 Kasım'da vardığı iki anlaşmanın ardından geldi.

Bu anlaşmaya karşı Yunanistan, Güney Kıbrıs AB ve BM'ye, Tobruk’ta bulunan Temsilciler Meclisi Hükümeti de BM'ye başvurdu.

İkincisi, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası.

Erdoğan'ın "Libya'nın talep etmesi halinde asker gönderilmesi için hak doğar" dediği askeri anlaşma metni, yarın TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülecek.