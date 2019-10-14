Erdoğan: Kobani'de sıkıntı olmayacağa benziyor

Azerbaycan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 'Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız' diye konuştu.

Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

(Suriye ordusu ve YPG anlaştı iddiası) Şu anda birçok dedikodu var. Özellikle büyükelçilik vasıtasıyla ve bunun yanında şu an itibariyle Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Amerika ile Münbiç konusundaki mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaktı ama seneyi devirdik, boşaltılmadı. Biz Türkiye olarak girmeyeceğiz ki, oranın sahipleri oraya girecek. Bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak.

(Yabancı basının 'siviller zarar görüyor' yaklaşımına ilişkin) İnanıyorum ki bu manipülasyonları sizler samimi olarak nasıl değerlendiriyorsanız ben de öyle değerlendiriyorum. 600'ün üzerinde topraklarımıza havan topunun atılmasına kör olmaları anlaşılır gibi değil. Bunlar ilk değil, bunların taktiği bu. Şimdi de aynı taktiği içeride ve dışarıda uyguluyorlar. Ancak gerçekleri karartmak mümkün değil. Havan topları neticesinde evlerini boşaltanlar, yaralananlar var. Şehitlerimiz var. Bunlar istediği kadar hedef çağırsınlar bizim halkımız gerçekleri görüyor. Biz de bunları yazılı ve görsel olarak dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Onlar kendi sahtekarlıklarını yapacaklar bizler ise doğruyu anlatmaya devam edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın.

Dün Merkel ile görüştüm bir önceki gün İngiltere Başkanı ile görüştüm. Görüşmelerimde birçok gerçekleri bilmediklerini ciddi bir dezenformasyon baskısı altında olduklarını gördüm kendilerine gerçekleri anlattım. Bizim Kürtlerle herhangi bir bölgede savaşmak böyle bir şey yok. Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur. Ayn El Arap ve Mümbiç olayı bir taraftan devam ediyor gerek Amerika gerek Rusya ile olan görüşmeleri sürdürüyoruz. Şu anda etkisiz hale getirilenler teröristlerin sayısı 550'ye ulaştı. Bunların içerisinde 500 ölü var 26 yaralı 24 teslim olan var. Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız, bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız? Tabii cevap veremiyorlar. (NATO Genel Sekreteri Stoltenberg) Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı.