Erdoğan kendi 'gülme' videosunu izlerken sinirlendi: Şeytani kampanya

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib açıklaması sırasındaki ‘gülme anı’na ilişkin eleştirilere 'Şeytani bir kampanya' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün AKP Genel Merkezi’nde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan’a eski İstanbul milletvekilleri ile geçen hafta sonu düzenlenen toplantıdaki “gülme” videosu izletildi ve konu üzerinde tartışma yapıldı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, videoyu izlerken sinirlendiği görülen Erdoğan, “Orada bir ironi var. Trump’la yaptığım bir görüşmeyi aktarıyorum. Her tarafı ironik olan bir görüşmeyi ortaya koymak için söylenen bir söz. Bu şeytani bir kampanya. Değerlerimizden uzak bu yaklaşımı hayretler içinde karşılıyorum” dedi.