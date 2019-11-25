Erdoğan: Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden ayrı tutmuyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar'da Türk Askeri Birliği'nde konuştu. Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani'nin Katar Emirlik Divanı'ndaki görüşmeleri ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar için tören gerçekleştirildi.
Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı:
Törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
İmza töreninin ardından konuşan Erdoğan şunları söyledi:
"Katar’ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Askeri kurumlarının modernizasyonu, tatbikat, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız.
Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı zihniyet ürünü değildir.
Kapatılmasını talep edenler, ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir. Yeni kışlanın inşası tamamlandı. İnşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak.
Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı."