Çankaya Köşkü’nde yapılan toplantı sona erdi. Erdoğan kararları açıklıyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü’ndeki toplantının ardından açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Yaşadığımız sürecin insanlık üzerinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkartacağını henüz bilemiyoruz.

- Bugünkü dünyanın nasıl bir geleceğe evrileceğini kestirebilmek zor. Yeni bir döneme giriyoruz.

- Türkiye'nin bu fotoğrafı kendi içinde avantajlı bir yerde durdurarak oraya döndürmesi şart.

- Hamdolsun Türkiye bu sürece olabilecek en hazırlıklı bir şekilde yakalanmıştır.

- Daha düne kadar liberalizmin en hararetli Avrupa ülkeleri bazı hizmetleri devletleştirmeye başladı.

- Bazılarının ölen ölür kalan sağlar bizimdir anlayışıyla devam ettiğini görüyoruz.

- Bilindiği gibi Kovid-19 hastalığı ilk olarak 2019 Aralık ayında Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildi.

- Her ülke Kovid-19 tehdidine karşı farklı tedbirlerle mücadele etmektedir.

- Türkiye bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş, tedbirlerini hayata geçirmiştir.

- Dünyada hastalık teşhisi 200 bini aştı.

- 10 Mart'ta Sağlık Bakanımız ilk defa Avrupa'dan gelen vatandaşımızda Kovid-19 teşhis edildiğini açıkladı. Kendilerine allahtan rahmet diliyorum.

- Uzaktan eğitimi hem internet hem tv aracılığıyla vererek tüm çocuklarımızın erişimine imkan sağladık.

- Hazirandaki Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

- Gelişmelere göre sınavları da erteleyebiliriz.

- 13 Mart'ta ülkemizdeki vaka sayısı 5'e çıktı.

- İş dünyasıyla alınacak tedbirleri sürekli gözden geçirdik.

- Hızlı sonuç veren testlerin yapıldığı laboratuvar sayısını 4'ten 16'ya çıkmasına karar verdik ve bu gerçekleşti.

- Uçuş yasağı olan ülke sayısı 20'ye çıktı.

- DÜn itibariyle teşhis konulan hastalarımızın sayısı 98'e çıkarken, maalesef 89 yaşındaki bir vatandaşımızı kaybettik.

- MEseleye ahlaklı ve vicdanlı yaklaşan herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

- Yalan haberlerle kaos çıkarmaya çalışanlar da çıktı.

- Ellerini ovuşturan, bu virüsün ülkemizi esir almasını bekleyen muhterislere bu fırsatı vermedik, vermeyeceğiz.

- Allahın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu sıkıntıyı atlatacağımıza inanıyorum.

- Kovid-19 hastalığından en iyi korunma yönetimi herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir.

- Hem inancımızda hem kültürümüzde kalp temizliği yanında vücut temizliği, hane temizliği çok büyük önem taşır.

- Bugün bize düşen hadise uygun şekilde Kovid-19 virüsünün bulaşma ihtimali olan yerlerde bulunmamaktır.

- Bugün bize düşen gereken her türlü önlemi alarak takdiri allaha bırakmaktır.

- Sizlerden ricam Kovid-19 tehlikesi geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamaktır.

- Sosyal hareketliliği ne kadar azaltırsak virüsün yayılma hızını o kadar düşürürüz.

- Vakit yapabileceğimiz her şeyi evden yapmak dış dünya ile irtibatı asgariye indirme vaktidir. Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalıdır.