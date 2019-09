Erdoğan: Kapalı spor salonuna arena adı veriyorsunuz, ne demek arena?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen Sosyal Bilimler Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Kapalı spor salonuna arena ismini veriyorsunuz. Bir çoğunun ismini değiştirdik. Ne demek arena? Biz Roma'yı arenalarıyla tanıyoruz. Ama bizim ecdadımız arena inşa etmedi' diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen Sosyal Bilimler Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz farklıyız. Bizim öyle dediğim gibi arenalar vesaire bununla ilgili olarak da bazı dostlara öyle söyledim. Kapalı spor salonuna arena ismini veriyorsunuz. Bir çoğunun ismini değiştirdik. Ne demek arena? Bu ismi verirken hiç düşünüyor musunuz? Biz bunları değiştirdik. Roma'yı arenalarıyla tanıyoruz ama bizim ecdadımızda bu yok. Amerika keşfedilmemişken İstanbul her anlamda dünyanın merkeziydi. İnsan ve şehir arasındaki etkileşim her zaman çift yönlü olmuştur. Şehirlerimizi birer mektebe, sakinlerini de talebeye benzetebiliriz. İstanbul başta olmak üzere kadim şehirlerimizin her biri birer mekteptir.

'MİLLET BAHÇELERİ BETONLAŞMAYA KARŞIDIR'

Günümüzde de bilgisi tecrübesiyle her şehrimize farklı bir renk ve ahenk kazandıran şahsiyetler elbet vardır. Medeniyetimizin kadim şehirlerinin sürekli saldırı altında kaldığı bir hakikattir. Bilhassa son bir asırdır yaşadığımız sıkıntılar şehirlerimizin rengini epeyce soldurmuştur. Elimizdeki binlerce yıllık mirasın gücü sayesinde bu kayıpları kısa sürede telafi edebileceğimize ben yürekten inanıyorum. Az önce Ekrem Bey'in ifade ettiği millet bahçelerine bu kadar iddialı girişimizin sebebi bundan geliyor. Millet bahçeleri betonlaşmaya karşı bir çıkış olmaktadır. Bütün ailelerin ve çocukların gerçekten yatıp yuvarlanabilecekleri bir yer. Bu bir çıkıştır. İnşallah bundan sonra daha büyük bir yükselişe şahit olacağız.

'MARKA ŞEHİRLER KURACAĞIZ'

Bir süredir marka şehirler diyoruz. Dikey değil yatay mimari diyoruz. Göğe değil toprağa yakın olmanın faziletini anlatıyoruz. Marka şehirler kuracağız. Bu dikey olursa kurulur diye bir mantık yok. Yatay mimariyle de olabilir. Hem medeniyetimizin izlerini koruyacak hem de modern şartlara uyum sağlayacak hem de küreselleşen dünyada ben de varım diyebilen şehirler kuracağız. Şehir kültürünü korumuş devletlerin arasında yer alacağız. Bunun için önce kendi hazinemizi tüm unsurlarıyla keşfedip, hazmedeceğiz."