Erdoğan izin vermedi, İlker Başbuğ yargılanmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un Yüce Divan'da yargılanmasına izin vermedi.
Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Erdoğan, AYM'den gelen soruşturma izni istenmesine ilişkin başvuruyu “işleme konulmaması” kararı vererek reddetti.
Bu kararla Başbuğ yargılanmayacak.
NE OLMUŞTU?
Anayasa Mahkemesi, bugün yapılacak genel kurulun gündemine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'ın Yüce Divan'da yargılanmasını da almıştı. 2017 yılının Temmuz ayında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Başbuğ’un Ergenekon davası dosyasını ayırarak Anayasa Mahkemesi’ne göndermişti.