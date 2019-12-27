Erdoğan: İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacak

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de yaptığı konuşmada “İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gebze’de “yerli otomobil” tanıtımı sonrası Kocaeli’nde Hereke Halı Dokuma Fabrikası’nı ziyareti öncesinde bir konuşma yaptı. Toplanan kalabalığa otobüsün üzerinden seslenen Erdoğan “İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır” dedi. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: Hiç kimseyi dışlamayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Muhalefetin kısır gündemine asla takılmayacağız. Çünkü bizim bunlarla uğraşacak tek bir saniyemiz yok.

Milletimizin 2023, 2053, ve 2071 vizyonuzla buluşturmak için çalışıyoruz. Vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye'de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek yer vardır. Necip Fazıl'ın ifadesiyle "CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir.”

Havalimanı, otoban, köprü, metro yapmak istersiniz herkesten evvel CHP karşı çıkar.

Son 17 yılda tek bir eser yoktur ki CHP karşı çıkmasın. Marmaray’dan Avrasya tüneline, Osmangazi, Orhangazi köprüsünden İstanbul-İzmir otoyoluna kadar her projemize mani olmak istediler.

Biz bu köprüleri onlara rağmen yaptık.

Kimi zaman mahkeme kararlarıyla, kimi zaman sokak olaylarıyla hep bize engel çıkardılar.

Bugün de aynısını Kanal İstanbul projemizle ilgili yapıyorlar. Hiçbir bilimsel mantıklı açıklaması olmadan projeyi daha başlamadan bitirmeye çalışıyorlar. Maalesef bu tavırlarını Türkiye’nin otomobiliyle de sergilediler.

Daha aracı bile görmeden kimi zaman farını, kimi zaman aynasını, motorunu bahane ederek içindeki kin ve nefreti gösterdiler.

60 yıl önce Devrim otomobiline karşı ne söylendiyse bugün aynısını 'Türkiye'nin otomobili' için söylediler.

Ve isteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır. Çıkmış ne diyor biliyorsunuz o parayı diyor insana harca. Kanal İstanbul insan için değil mi?

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