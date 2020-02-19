Erdoğan 'İnsanın ağrına gidiyor' dedi, CHP kararını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin CHP kurultayına katılmaması yönünde karar aldı.

AKP, CHP'nin 28-29 Mart tarihleri arasında yapılacak kurultayına katılmama kararı aldı.

Partisinin milletvekilleriyle görüşen Erdoğan, burada CHP'nin kurultay davetine ilişkin tartışmada vekillerin değerlendirmelerini dinledi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre, toplantıda “Kurultayda Kılıçdaroğlu bize FETÖ’nün siyasi ayağıyla ilgili suçlama yöneltirse ne yapalım” konusu dahi tartışmaya açıldı. Eğer bu tür bir suçlama yöneltilirse heyet olarak kurultayın terk edilmesi konuşuldu.

Erdoğan kurmaylarının değerlendirmesini aldıktan sonra “İnsanın ağrına gidiyor” derken, CHP kurultayına gidilmemesi kararı alındı.

DARBE AÇIKLAMASI

Erdoğan darbe tartışmasına ilişkin ise toplantıda, “Bizim dış politikada yaptıklarımızı gölgelemeye, ikinci plana itmeye ve gündemi değiştirmeye yönelik çabalar. Kurumlarımız teyakkuz halinde ancak endişe edebilecek bir durum söz konusu değil” ifadesini kullandı.