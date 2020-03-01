Erdoğan ile eski AKP'li vekil arasında 'Esad' gerginliği

İstanbul milletvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan’a eski bir milletvekili, 'Suriye konusunda farklı yolların denenmesini' önererek, 'Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı?' diye sordu. Erdoğan’ın eski milletvekilini 'Bunu CHP’nin başındaki zat da söylüyor zaten, sen niye bunu söylüyosun ki' diyerek terslediği öğrenildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi üyelerini oluşturan bazı eski ve mevcut İstanbul milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantının kapalı bölümünde söz alan bazı milletvekilleri, Türkiye’nin Suriye politikasını desteklerken eski bir milletvekili ise Suriye konusunda farklı yolların denenmesi gerektiğini gündeme getirdi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, söz konusu milletvekili, “Şam yönetimiyle görüşülse daha iyi olmaz mı, en azından el altından bir temas kurulabilir?” görüşünü dile getirdi. Erdoğan’ın bu öneri üzerine “Bu adam 1 milyon Suriyeliyi öldürmüş, diyalog çabalarımıza karşılık vermemiş. CHP’nin başındaki zat söylüyor. Sen niye böyle konuşuyorsun? Öyle bir niyetimiz yok” diyerek terslediği öğrenildi.

Habere göre Erdoğan, “Şimdi geri çekilsek, bunların projeleri, planları bitecek mi? PKK bitecek mi? Çukur olaylarını yaşadık, 40-50 senedir PKK orada. Bu bugünlük bir proje değil” dedi. Bir milletvekili de Suriye konusunda “bölgedeki gerilimi azaltan politikalara gidilmesi gerektiğini” söyledi.