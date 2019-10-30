Erdoğan İl Başkanları toplantısında: AK Partili'nin eskisi yenisi olmaz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı il başkanları toplantısında 'AK Parti'linin eskisi yenisi olmaz. AK Partili olmak demek sadece bir partinin rozetini taşımaktan ibaret değildir' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-AK Parti'linin eskisi yenisi olmaz. AK Partili olmak demek sadece bir partinin rozetini taşımaktan ibaret değildir. Bizim davamız kıyamete kadar ayakta kalacaktır. AK Parti bu davanın temsilcisi olmayı hak ettiği sürece varlığını ve hizmetini sürdürecektir.

'KERAMETİ KENDİNDE GÖRENLER VAR AMA BU NASİP MESELESİ'

-Bu kutlu yolculukta yoldan çıkanlar, kerameti kendinde görenler olmuştur, olacaktır. Bu ilk insandan bu yana var olan bir gerçektir. Bu nasip meselesidir. Dava adamı sıfatını sonuna kadar taşımak herkese nasip olmaz. Biz kendimizin hangi istikamette yürüdüğüne bakacağız. Partimize emek vermiş, şehirlerinde bu davanın yükünü omuzlamış, fedakarlık yapmış, bedel ödemiş kardeşlerimle bir kez daha buluşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Sizler gibi arkadaşlarla gönül ve mücadele arkadaşlarıyla birlikte olmayı nasip ettiği için rabbime hamd olsun.

-Dünya değişirken, bölgemiz değişirken, Türkiye değişirken bu sürecin lokomotifliği yapma görevi yine bizlere düşüyor. Adeta dört bir yandan kuşatıldığımız en sıkıntılı zamanlarımızda dahi bu vazifeyi milletimiz bize tevdi etmiştir. 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinin sonuçları bize önemli mesajlar veriyor. Milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyeceğiz, enerjimizi tazeleyeceğiz. 2023 yılına kadar olan seçimsiz dönemi en iyi şekilde değerlendirerek AK Parti'yi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız.

50+1

-Yeni yönetim sisteminde başarı çıtasını yüzde 50+1'e çıkardık. Eğer tek derdimiz iktidarımızı sürdürmek olsaydı eski sistemde bunu çok daha kolay yapabilirdik. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünen bir partinin başka türlü hareket etmesi mümkün değildir. AK Parti'yi diğer partilerden ayıran en önemli özellik budur.

'BURASI BİR HUKUK DEVLETİ!'

-Barış Pınarı Harekatı'nı yapıyorsak terör koridorunu, terör devletini kurmak isteyenlerin başına oraları geçirmektir. Bunu başaracağız. Aynı şekilde içeride de, güneydoğuda, kısmen doğuda devlet kurma girişimleri olmadı mı? Oldu. Kongrelerinde bayrağımızı duvara asmaktan çekinen, Türk bayrağına kongrelerinde yer vermeyenler, İstiklal Marşımızı okumayanlar, okutmak istemeyenler bedelini ödediler mi? Ödediler. Anayasamızın ilk dört maddesinde bunlar var mı? Var, gereğini yapacaksın arkadaş. Yapmıyorsan bedelini ödeyeceksin. Burası bir hukuk devleti, gereğini yapacaksın. Yapmayacaksan kendine başka yer bulursun. Zaten başka yerlerden alkış geliyor. O alkışlarla kendine ev tutarsın.