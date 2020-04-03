Erdoğan: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz

Erdoğan, 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alınacağını duyurdu.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehir hastaneleri hakkında açıklamada bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkânı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız" diye yazdı.

Öte yandan yeni koronavirüs koşullarında AKP tarafından bir “övgü” kaynağı olarak öne çıkarılan şehir hastanelerinin durumunu anlatan sağlık emekçileri, gerçek tablonun oldukça farklı olduğuna dikkat çekiyor.