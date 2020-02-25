Erdoğan 'iki kendi şehidimiz var' dedi, MSB'den ses yok, Yeni Şafak yazarı görüntüleri gördüğünü söyledi

Libya ve Suriye'de yaşanan çatışmalarda Türk askerlerinin yaşamını yitirdiğine dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmezken, Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, 'Bugün, şehit düşen askerlerimizin görüntüsünü gördüm' dedi.

Libya’daki Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun sözcüsü son birkaç haftada ülkede 16 Türk askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Ölüm iddialarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir açıklama yapılmazken, Erdoğan'dan "birkaç tane şehit" açıklaması gelmişti.

Konuyla ilgili bugün AKP’ye yakın Yeni Şafak‘ta dikkat çeken bir köşe yazısı yer aldı.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker'in "Şehit” başlıklı yazısının ilgi bölümü şu şekilde:

“Bugün, şehit düşen askerlerimizin görüntüsünü gördüm.

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyorlardı…

“Türk askerinin kanının aktığı yerde, artık hiçbir şey aynı şekilde devam edemez” açıklamasını hatırladım.

Bundan sonra, nelerin değişeceğini hesap edemedim.

Artık, durmak olmaz.

Vurmak…

Başka türlüsünü düşünemeyiz.

Tahammül sınırı, ölçme biçme dönemi aşılmış olsa gerek.”

'LİBYA'DA İKİ ŞEHİT' AÇIKLAMASI

Erdoğan, Libya'da iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı, "Arkadaşlar bizim kendimize ait iki tane şehidimiz var" dedi.

"Bay Kemal şunu da sorsun ya Hafter'in yanından Wagner'in ne işi var? Suriye Milli Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydası var" dedi, ÖSO'nun Libya'ya götürüldüğünü itiraf etti.

13 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ İDDİASI

Rus haber ajansı Ria Novosti ise İdlib'de hava saldırısı sonucu 13 Türk askerinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü, haberi 'Türk askeri kaynaklarına' dayandırdı.