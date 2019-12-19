Erdoğan: İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor' dedi.

İdlib'de cihatçıların kontrolünde olan bölgeye AKP desteği sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bölgeye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor. Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor" diyen Erdoğan, "40 milyar doların üzerinde biz harcama yaptık. Bize ne BM'den destek var ne de AB verdiği sözü tutuyor. Ama bakıyorsunuz ki Arap Birliği bir toplantı yapıyor, 'Türkiye ile ilişkilerinizi kesin' diyor. Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur" ifadesini kullandı.