Erdoğan: İdlib'de hava sahasına çözüm bulacağız, süre doluyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İdlib'de adam kendi toprağını savunuyor diyen, şehitlerimize saldıran bir kişi bu ülkenin evladı olamaz' derken, 'Gözetleme kulemizi kuşatmaya alanlara verdiğimiz süre doluyor. Bu ay sonuna kadar buralardaki kuşatmayı sonlandırmanın planları içindeyiz. Şu andaki en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamamak. İnşallah buna da yakında çözüm bulacağız' ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Gözetleme kulemizi kuşatmaya alanlara verdiğimiz süre doluyor. Bu ay sonuna kadar buralardaki kuşatmayı sonlandırmanın planları içindeyiz. Şu andaki en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamamak. İnşallah buna da yakında çözüm bulacağız" dedi.

Açıklamadan başlıklar şöyle:

Öncelikle durumları aciliyet arz eden binaların yıkılıp yeniden yapılması için seferberlik başlattık. İlk etapta dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6 milyon 700 bin. Hedefimiz yılda 300 bin yeni konut inşa ederek önümüzdeki 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir. Marmara depreminin ardından 43 bine yakın konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik.

Kanal İstanbul tek başına, diğer işlevlerinin yanında 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir.

Bugüne kadar 22 milyon yurttaşımızın oturduğu konutların depreme dayanıklılığı teyit edildi.

Bu ülkede gönlünü emperyalistlere gönüllü olarak satmış bir kişiyi biliyoruz, onun adı da Bay Kemal'dir.

Türkiye tarihinin en kritik mücadelesini verirken sürekli milletini tahkir eden, askerine, hakimine saldıran bir kişi düşmanına hizmet ediyor demektir.

İdlib'de adam kendi toprağını savunuyor diyen, şehitlerimize saldıran bir kişi bu ülkenin evladı olamaz.

Bu insanları katil Esed'in insafına mı bırakacağız, git Esed'le görüş diyor, sen daha Esed'i bilmeden biz görüşüyorduk. Biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım adam olmadığını gördük.

Ya sen siyaseti bilmiyorsun, siyasetin cahilsin.

Apo'nun adamlarıyla birlikte Ankara'dan İstanbul'a yürüdü.

Gelelim Libya'ya. Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da ne işi vardı, bunlar tarihten habersiz. Libya'da Türk aşiretleri var ama bilmez, CHP'nin tarihini de bilmez.

HDP'nin eş başkanı çıktı, artık ittifak ilişkilerini alenileştirme çağrısı yaptı. Bugüne kadar gizli yaptık, şimdi açıktan yapalım diyorlar CHP'ye. Bu durumdan rahatsız olan kimi CHP'liler partilerinden istifa ediyor. Bu ittifakla kazanılan CHP'li belediyelerdeki halk yaşananları iyi biliyor. CHP'nin başını çektiği ittifakın bir diğer partisinde giderek sıkıntılar artıyor. Terör örgütünün başını çektiği partiyle ittifak yaparsan bunun bedelini isterler. Bunun bedelini hem siyaseten hem de hukuken ödersiniz. CHP'yi bölücü örgütün kadrolarına teslim ettiler

İdlib'de ortaya çıkaran krize karşı sahada aktif müdahale dahil her yolu deniyoruz. Türkiye İdlib'den gelen 1 milyonluk yeni göçü kabul etmeyecektir.

Gözetleme kulemizi kuşatmaya alanlara verdiğimiz süre doluyor. Bu ay sonuna kadar buralardaki kuşatmayı sonlandırmanın planları içindeyiz.

Şu andaki en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamamak. İnşallah buna da yakında çözüm bulacağız. İdlib'de en küçük geri adım atmayacağız, her türlü fedakarlığı göze alıyoruz. Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. Şehadet bizim için son değil, payelerin en büyüğüdür. Savaşta tank, top bir yere kadar, asıl mesele yürektir.