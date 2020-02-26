Erdoğan: İdlib'de adam kendi toprağını savunuyor diyor...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ülkede gönlünü emperyalistlere gönüllü olarak satmış bir kişiyi biliyoruz, onun adı da Bay Kemal'dir. İdlib'de adam kendi toprağını savunuyor diyen, şehitlerimize saldıran bir kişi bu ülkenin evladı olamaz' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuşuyor.

Açıklamadan başlıklar şöyle:

Öncelikle durumları aciliyet arz eden binaların yıkılıp yeniden yapılması için seferberlik başlattık. İlk etapta dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6 milyon 700 bin. Hedefimiz yılda 300 bin yeni konut inşa ederek önümüzdeki 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir. Marmara depreminin ardından 43 bine yakın konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik.

Kanal İstanbul tek başına, diğer işlevlerinin yanında 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir.

Bugüne kadar 22 milyon yurttaşımızın oturduğu konutların depreme dayanıklılığı teyit edildi.

Bu ülkede gönlünü emperyalistlere gönüllü olarak satmış bir kişiyi biliyoruz, onun adı da Bay Kemal'dir.

Türkiye tarihinin en kritik mücadelesini verirken sürekli milletini tahkir eden, askerine, hakimine saldıran bir kişi düşmanına hizmet ediyor demektir.

İdlib'de adam kendi toprağını savunuyor diyen, şehitlerimize saldıran bir kişi bu ülkenin evladı olamaz.

Bu insanları katil Esed'in insafına mı bırakacağız, git Esed'le görüş diyor, sen daha Esed'i bilmeden biz görüşüyorduk. Biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım adam olmadığını gördük.

Ya sen siyaseti bilmiyorsun, siyasetin cahilsin.

Apo'nun adamlarıyla birlikte Ankara'dan İstanbul'a yürüdü.

Gelelim Libya'ya. Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da ne işi vardı, bunlar tarihten habersiz. Libya'da Türk aşiretleri var ama bilmez, CHP'nin tarihini de bilmez.