Erdoğan iddiası: Babacan'la yeniden görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni parti kurma hazırlığındaki Ali Babacan ile yeniden görüşme planladığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partideki ayrışmayı önleme adına “hamle” hazırlığında olduğu konuşuluyor.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, köşesinde konuyla ilgili son gelişmeleri aktardı.

Davutoğlu ve Babacan’ın partilerini kuruluş aşamasına getirdiği bir sırada Erdoğan’ın bütünleşme çabalarını artırdığını öne süren Selvi, şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce görüştüğü Ali Babacan’ı birlikte çalışmaya ikna edemeyen Erdoğan’ın, önümüzdeki günlerde Babacan’la yeni bir görüşme yapmayı planladığı söyleniyor. Davutoğlu ve Gül’den ziyade Erdoğan’ın Babacan’ın üzerinde durduğu anlaşılıyor. O nedenle Ali Babacan’ı kazanmak için hamle yapıyor. Başarılı olur mu? Biraz zor gözüküyor. Ama bir yandan da yeni partilere karşı AK Parti teşkilatını motive etmeye çalışıyor.”