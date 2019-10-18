Erdoğan: 'Güvenli bölge'de 12 gözlem noktası kurulacak

Dolmabahçe'de yabancı medya temsilcileri ile bir araya gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyiyle ilgili ABD heyeti ile varılan ateşkes kararının ardından yaptığı açıklamada "Eğer Suriye hükümeti kuzey Suriye'de hata yaparsa Türkiye yanıt verecek" dedi.

"YPG 750 kadar DAEŞ militanını serbest bıraktı bunların 195'ini yakaladık. 150 Türk DEAŞ'lıyı biz yargılayacağız, kalanını onlar (batılı ülkeler) yargılasın" sözlerini kaydeden Erdoğan "Geldiğimiz aşama zafer ya da mağlubiyet değil, geldiğimiz aşama teröre karşı bir zafer. Suriye'de oluşturacağımız güvenli bölge konusunda hangi adımların atılacağını salı günü Rusya'da Putin ile görüşeceğim" açıklamasında bulundu.

"YPG'nin çekilmesinin sorumluluğu ABD'de" diyen Erdoğan "Fırat'ın batısındaki barış çabasına Rusya önderlik etmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Reuters muhabiri Orhan Coşkun'un aktarımına göre, Erdoğan'ın uluslararası basın kuruluşu temsilcileriyle kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle: