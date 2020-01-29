'Erdoğan gelecek diye cenazeyi de bekletmeye kalkmışlar'

Erdoğan gelecek diye enkaz altındaki depremzedenin bekletildiği iddiasının ardından, depremde yaşamını yitiren bir yurttaşın cenazesinin de, cenaze namazına Erdoğan katılacak diye aileye teslim edilmeyerek bekletildiği iddia edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gelecek diye enkaz altındaki depremzedenin bekletildiği iddiasının ardından, depremde yaşamını yitiren bir yurttaşın cenazesinin de, cenaze namazına Erdoğan katılacak diye aileye teslim edilmeyerek bekletildiği iddia edildi.

İddiayı, TV5’te Mustafa Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu “Kulis Ankara” programına katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ dile getirdi.

Deprem bölgesindeki izlenimlerini anlatan Ağdağ, şunları söyledi:

'İKİNDİ NAMAZINA CUMHURBAŞKANI GELECEK'

“Meselâ bir cenaze sahibi, taziyeye gittiğimizde söyledi. Dedi ki, ‘Biz geceden beri bekliyoruz, cenazemizi teslim edecekler diye. Sabah oldu teslim etmediler, öğlene yaklaştık; en son bir kamu görevlisi geldi, ‘İkindi namazına cumhurbaşkanı gelecek. Cenazeleri onunla beraber kaldıralım istiyoruz, ikindi namazında’ dedi. Taziye sahibi, ‘Ben de isyan ettim kardeşim’ dedi. ‘Benim cenazem, sizin siyaset unsurunuz olamaz ki. Ben cenazemi götüreceğim mahalleme. Bizim usulümüz bellidir. Orada beraber yaşadığı insanlarla helalleşsinler; sonrasında defnini yapayım.’

Ben, bunun Sayın Cumhurbaşkanının talebi olduğu kanaatinde değilim; ama oluşturulan siyasî iklim, oraya yaranmayı, hani bunlara yaranacak bir şeyler söyleyelim, gösterelim, yapalım ki o da beraberinde bir şey getirdiği için bu türden şeyler oluyor. Ben, taziye sahibinin bize ifade ettiğini söylüyorum. Sonra tabii itiraz edince alıyorlar cenazeyi.”