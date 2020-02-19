Erdoğan: FETÖ'nün büyümesinde, serpilmesinde herkesin payı olabilir

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'de FETÖ'nün büyümesinde, serpilmesinde herkesin payı olabilir' dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
- Türkiye'de FETÖ'nün büyümesinde, serpilmesinde herkesin payı olabilir. Ama FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir.
- FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır. Merhum Necmettin Erbakan.
- Ben de görüştüm bunu kaçırmama gerek yok. Ama Erbakan hocamın bunlarla görüşmediğini ifade ettim. Liderler arasında bunlarla görüşmeyen yoktur. Ve irtibatları ileri derecededir.
- Bir tek kişi FETÖ'nün özel korumasına mazhar oldu, o da Kılıçdaroğlu'dur.
- Eğer 10-15 dakikalık bir gecikme olsa bizi vuracaklardı, helikopter 10-15 dakika erken kalktı oradan Dalaman'a ve İstanbul'a geçtik.
- Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisi 17-25 Aralık'la hızlanmış, 15 Temmuz'la devam etmiştir.
- Erdoğan: Nice sosyalist diye, nice Kemalist diye, nice müslüman diye bilinenin FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Hala FETÖ'nün tam şemasını çıkaramadığımızı düşünüyorum.
- Bunu ilk kurguladıklarında öyle bir kurgulamışlar ki, en kritik olanı bile bulduğunuzda bir kaç kademe ileri gidebiliyorsunuz.
- Dün yaşanan olaylar Gezi'yi yeniden hatırlattı. Güya ağaç ve çevreyle başlayan olaylar devlete karşı sivil bir kalkışma halini almıştı.
- Gezi olayları aslında askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı 15 Temmuz gibi alçak bir saldırıdır.
- Kılıçdaroğlu bunlar için 'aydınlık gençler' diyor, bunlar olsa olsa aldatılmış gençlerdir.
- Bu ülkede milyonlarca fidan diken iktidara ağaç sökme yaftası yapıştıranlara ben sadece lanet okurum.
- Bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle karıştıran tipler vardır. Gezi'nin Soros ayağını dün bir manevrayla tahliye ettirmeye çalıştılar.
- Taksim'deki AKM'ye teröristlerin fotoğraflarını kimler astı?