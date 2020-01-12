Erdoğan: Ekonomide Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında, enflasyon tek haneliye gidiyor

Partisinin İzmit’te düzenlenen '2023 AK Genç Üye Katılım Programı'na cep telefonu ile bağlanan Erdoğan, ekonomik anlamda olumlu gelişmelerin yaşandığını iddia ederek, 'Ekonomide Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında. Faiz, enflasyon tek haneliye gidiyor. 2020 yılı bunların müjdesini alacağımız yıl olacak' diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit’te düzenlenen "2023 AK Genç Üye Katılım Programı"na cep telefonu ile bağlandı.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşma yapmak için sahneye çıkan AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, cep telefonundan Erdoğan’ı aradı.

'DIŞIMIZDAKİ DÜNYA TÜRKİYE'Yİ KISKANIYOR'

Erdoğan şöyle konuştu:

"Şu anda terörle mücadelede hem içerde hem dışarıda, gerekse politikada Türkiye en büyük hamlelerini yaptı. Bu en büyük hamleleri yaparken gerek batısı, dışımızdaki dünya ciddi manada Türkiye’yi kıskanıyor. Ekonomide hamdolsun Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında. Faiz, enflasyon tek haneliye iniyor. 2020 yılı bunların müjdesini alacağımız yıl olacak. Kısa süre süre önce Kocaeli’de yerli ve milli otomobilimizin tanıtımını yaptık. Bu otomobilimizle birlikte inşallah dünyada farklı bir yere yerleşeceğiz. Bunun yanında artık silahlı insansız hava araçlarını üreten bir Türkiye var. Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayimiz şu anda yüzde 70’e ulaşmıştır. Bu Türkiye’nin yakalamış olduğu en yüksek seviyedir. İnanıyorum ki bu çerçeve içerisinde sizlerin de aldığı bu istikamete, biz istikrarla devam edeceğiz. Bu rakamları daha da artıracağız."

YILDIRIM: ÜLKEYİ ÇIKMAZDAN KURTARDIK

Binali Yıldırım da, Erdoğan ile beraber ülkeyi bir çıkmazdan, bir krizden kurtardıklarını öne sürerek, "Türkiye bugün altyapıda dünyada 39. sıradan 9. sıraya yükseldi. Biz göreve geldiğimizde yollar, havayolları, hızlı trenler, internet, limanlar gibi unsurların gelişmişlik düzeyinde ülkemiz dünyada 39’uncu sıradaydı, şimdi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında 9’uncu sıraya yükseldik. 15 yılda bunu başardık. 30 milyon havayolu seyahati varken bugün 220 milyona çıktık, dünyada böyle bir gelişmeyi sağlayan başka bir ülke yok. Onun için dünyanın en büyük havalimanını da biz yaptık" diye konuştu.