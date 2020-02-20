Erdoğan, Dolmabahçe'de Serrac ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac ile görüştü.
Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Serrac, Trablus Limanı'na Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saldırısının ardından dün yaptığı açıklamada BM nezdindeki ateşkes görüşmelerine katılımı askıya aldıklarını duyurmuştu.
BM'den bugün yapılan açıklamada Cenevre'deki ateşkes görüşmelerinin yeniden başladığını bildirildi.