Erdoğan: Diğer ülkeler çıkmadıkça buradan çıkmayız

Erdoğan Suriye’yle ilgili ‘diğer ülkeler çıkmadıktan sonra biz buradan çıkmayız’ dedi, harekatın devam edeceğini söyledi. ABD ziyaretine ilişkinse ‘Elimizde malum mektup var. Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim’ diye konuştu. Harekata karşı çıkan İran’a karşı kırgın olduklarını söyleyen Erdoğan ‘Suriye Milli Ordusu’ için ‘onlar terörist değil diriliş mücahitleri’ açıklamasında bulundu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada “Barış Pınarı Harekatı”nın devam edeceğini söyledi. Erdoğan Suriye’ye ilişkin “Diğer ülkeler çıkmadıktan sonra biz buradan çıkmayız” diye konuştu. Harekata karşı çıkan İran’a “kırgın” olup olmadığı sorulan Erdoğan “Olmaz olur mu? Nasıl olmasın?” dedi. Erdoğan Irak’taki ayaklanmaların İran’a sirayet edeceğini değerlendirdiklerini de söyledi.



Kendisine “Suriye Milli Ordusu” adını veren ÖSO’nun terörist olmadığını iddia eden Erdoğan “Diriliş mücahitleridir” dedi.

ABD ziyaretine ilişkin Trump’la önceki akşam yaptığı telefon görüşmesinden sonra ziyaretin netleştiğini söyleyen Erdoğan “Elimizde malum mektup var. (Kılıçdaroğlu ağzına dolamıştı) Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim” diye konuştu.

NTV’nin aktardığına göre Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

ABD ZİYARETİ GÜNDEMİNDE HALKBANK DA VAR

- Önceki akşam Sayın Trump'la bir görüşmemiz oldu. Bu telefon görüşmemizden sonra 13 Kasım'da ABD'ye gitme kararını verdik. Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme sonucunda, bu ziyaretin önemli olduğunu ve bu ziyaretle Barış Pınarı Harekatı'nın şu an geldiği noktayı yüz yüze değerlendirmenin faydalı olacağına inandık. Bunu zaten Sayın Trump'la telefon görüşmemizde kendisine de ifade ettik. Ayın 13'ünde bugüne kadar ele aldığımız ve almadığımız birçok konuyu yüz yüze görüşmenin faydalı olacağına inandık. Tabi ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konularını masaya yatıracağız. Gerek S-400, gerek F-35, gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacağız. FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunu da görüşeceğiz.

‘TRUMP ‘İYİ BİR HAZIRLIK YAPIYORUZ’ DEDİ’

- Malum, Pence'in Pompeo ile gelişinde 120 saat içerisinde teröristlerin bölgeyi terk etmesi konusunda mutabık kalmıştık. Şu ana kadar bunlar bölgeyi terketmiş değiller. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız Soçi mutabakatında da 150 saat içinde teröristlerin bölgeyi terk etme sözü vardı. Onlar da bunu yerine getirmediler.

- ABD ile stratejik ortaklığımıza sığmayacak bazı gelişmeler bizi ciddi manada rahatsız etmektedir. Bunu aşabilmek için de bu ziyaretin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle sözde Ermeni yasa tasarısı ve yaptırım tehditleri ile bizi yıldırmaya çalışma gayretleri var. Sayın Trump'ın da bunun farkında olduğunu önceki akşamki telefon görüşmesinde de hissettim. 'Bugüne kadar bu nasıl oldu?' diye sordu. Bu soru üzerine ben de 'Ben bugüne kadar oğul Bush ve aynı şekilde Obama ile de çalıştım. Şimdi de sizinle çalışıyorum. O dönemlerde onlar bu işi komisyona havale ederlerdi ve komisyondan dönerdi. Şimdi ise komisyonu by-pass ettiler ve kongreye gönderdiler. Direkt böyle bir durumla karşı karşıyayız' dedim. Kendisi 'Ben bunu inceleyeceğim ve arkadaşlarla konuşacağım' dedi. Kendisinin şu ifadesi de manidardı; '13 Kasım ziyareti için iyi bir hazırlık yapıyoruz' dediler. Biz de bu iyi hazırlığa karşı kendimiz de iyi bir hazırlık yapıp gideceğiz. Temennim odur ki gerçekten başarı bir ziyaret olur. Bu ziyaretle de hayırlısıyla oradan döneriz.'

‘RUSYA’NIN BELLİ YERLERDE YPG İLE BAĞLANTISI VAR’

- (Rusya da ABD gibi oyalama taktiği içine mi girdi? Operasyon sürecek mi?) Malum şu anda Rusya, rejim güçleri ile beraber hareket ediyor. Rejim güçleri ile hareket ederken de belli yerlerde terör örgütü PKK-PYD-YPG ile bağlantısı var. Bu bağlantı şu anda da aynı hızla devam ediyor.

- AB de sözünü tutmamıştır. 2015 yılında 3 milyar avro vereceklerdi. Oralarda kaldılar. Kendileriyle konuştuğumuz zaman "verdik, veriyoruz" gibi ifadelerle aldatmacaları oynuyorlar. Bunların birbirinden farkı yok.

- Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinde kontrolümüz devam ediyor. Ancak Resulayn'ın güneyinde Tel Tamer bölgesi var. Burası terör örgütünün bulunduğu bir yer. Terör örgütü rahat durmuyor ve oradan sınırlarımızı sürekli taciz ediyor. Aynı şey Münbiç'te var. Aynı durum Ayn el-Arab çevresinde var.

- ABD ziyaretimizde bunların hepsini kendileriyle paylaşacağız. Ancak Resulayn'ın doğusundan Kamışlı'ya doğru ABD askerleri terör örgütü ile devriye yaptılar. Biz de Rusya ile devriyemizi 2 kez gerçekleştirdik. Şu anda bunlar da devam ediyor ve edecek.

‘HAREKAT SÜRECEK’

- (Barış Pınarı Harekatı devam edecek diyebilir miyiz?) Kesinlikle. Burada son terörist bölgeyi terk etmedikten sonra biz bu işi bırakmayız. Bu işin bir boyutu. İkinci olarak, diğer ülkeler buradan çıkmadıktan sonra biz buradan çıkmayız. Biz Suriye'nin birliğine, beraberliğine ve bütünlüğüne taraftarız. Asla parçalanmasını da istemeyiz.

- Bizim Adana Mutabakatı gibi bir belgemiz var. Bu terör örgütleri temizlenmedikçe, Adana Mutabakatı'nın bize vermiş olduğu yetkiyle buradaki duruşumuzu aynen devam ettireceğiz.

(Trump’ın Mazlum Kobani mektubu) Terör örgütünün Mazlum Kobani diye ad taktığı Ferhat Abdi Şahin isimli terörist PKK terör örgütünün elebaşlarından bir tanesi. Biz önceki akşamki görüşmemizde Sayın Trump'a dedik ki "ne yazık ki siz böyle bir kişiyle bir araya geliyorsunuz. Böyle bir kişi ile bir araya gelişinizi biz kınıyoruz." Elimizde malum mektup var. Kılıçdaroğlu ağzına dolamıştı. Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim. Siz bana bu mektubu bu adamın arabulucu olmasını düşünerek gönderdiniz. Benim size söylediklerim belli.

‘TRUMP’TAN BAZI İPUÇLARINI ALDIM’

- Önceki akşam, yapacağımız görüşmeye ilişkin bazı ipuçlarını Sayın Trump'tan aldım ancak yüz yüze görüşmeyi yaptığınız zaman çok daha farklı ipuçlarının ortaya çıkacağına inanıyorum. Ben çok önemsemiyorum. Bunlardan bir tanesi diyelim sözde Ermeni soykırımı. Bu artık bizim için pişirip pişirip önümüze getirdikleri bir yemek oldu. Bıkkınlık veriyor. Bunu da kendilerine ifade edeceğiz. Bunun tadı tuzu yok. Kendisi hatta şöyle bir ifade kullandı; "Buna soykırım değil de savaş desek nasıl olur?" dedi. Ben de şu cevabı verdim; "Bir defa karşımızda bir devlet yok. Böyle bir şey de aramızda zaten söz konusu değil. Bu bir zorunlu göç meselesiydi.

- S-400, F-35, Patriot konusu da görüşeceğimiz konular içerisinde.

‘İRAN’A KIRGINIZ’

- Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabi bunun İran'a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz. Çünkü dert İslam dünyasını bölmek, parçalamak ve birbirine düşürmek. Düşünün bizim aleyhimizde Irak'tan karşı açıklamalar geldi. Son dönemde Neçirvan Barzani olumlu, güzel bir açıklama yaptı. Ama İran'dan bile olumsuz açıklamalar geldi. Bizim Barış Pınarı Harekatımızı tasvip etmediklerini söylediler.

- (Kırgınlık var herhalde?) Olmaz olur mu? Nasıl olmasın?

‘SURİYE MİLLİ ORDUSU DİRİLİŞ MÜCAHİTLERİ’

- ('Suriye Milli Ordusu') Kılıçdaroğlu’na göre terörist. Bana göre değil. Onlar anlı şanlı, benim askerimle el ele, kol kola, omuz omuza orada kendi topraklarını savunan gerçek manada diriliş mücahitleridir.

'NATO ADIM ATMADI’

- Şu ana kadar NATO en ufak bir adım atmadı. Hiçbir AB üyesi ülke Barış Pınarı Harekatı'nda yanımızda yer almadı. En ufak olumlu açıklamaları yok. Bunlar sadece "Doğu Akdeniz'de petrol arama işlerinde Türkiye'yi nasıl engelleriz?" gayreti içindeler.

‘TRUMP’IN ALTINDAKİLERİN AĞZINA BAKMIYORUM’

Sayın Trump’ın altındaki emir-komuta zinciri içerisinde, yani memur sıfatında olanların ağzına bakmıyorum. Trump'ın ağzına bakarak konuştuğum zaman Trump çekilecekler veya çekiliyoruz dediği için değerlendirmemizi böyle yaptık.

PUTİN’LE GÖRÜŞME

- Şu anda bizim heyetlerimiz Ruslarla da görüşüyor. Yine devam ediyoruz. Önceki akşam Trump ile görüştüm. Cumartesi de Sayın Putin ile telefon görüşmemiz olacak. Oradan da görüşmelerde bilgilerimizi alalım ki, ayın 13’ünde yapacağımız görüşmelerin altyapısını oluşturmuş olalım.