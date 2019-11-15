Erdoğan 'dersini verdim' demişti: Graham tartışmayı açıkladı...

Suriye harekatı sonrası Türkiye'ye yaptırım açıklamalarıyla gündeme gelen Cumhuriyetçi senatör Graham, Beyaz Saray'daki toplantıda video izleten Erdoğan'a, 'Benim de Kürtlere senin askerlerinin yaptıkları konusunda bir video göstertmemi ister misin?' dediğini açıkladı.

Beyaz Saray’daki Erdoğan-Trump görüşmesine katılan senatör Graham, Erdoğan'ın Oval Ofis'teki toplantıda Trump ve ABD'li senatörlere izlettiği videoyla ilgili konuştu.

PKK saldırıları ve bu saldırılarla Mazlum Kobani arasında bir bağ olduğuna ilişkin videonun senatörleri ikna etmediğini söyleyen Graham, Erdoğan'a, "Benim de Kürtlere senin askerlerinin yaptıkları konusunda bir video göstertmemi ister misin?" dediğini açıkladı.

Erdoğan'ın bu videoyla kimseyi ikna edemediğini belirten bir diğer senatör Rick Scott ise, Trump'ın kameralar önünde çizdiği tablonun aksine Türkiye ile "şu an oldukça zor bir ilişkiye" sahip olduklarını dile getirdi.

Öte yandan Erdoğan, Graham'la aralarındaki diyaloğa ilişkin "dersini verdim" demişti.