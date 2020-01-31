Erdoğan deprem vergilerinin nereye harcandığını açıkladı ama bir detayı unuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'deprem vergileri nereye gitti' sorusuna 'utanmadan soruyorlar' yanıtını verirken, Van ve Bingöl'ü 'biz inşaat ettik' dedi. Erdoğan bu kentlere deprem sonrası yapılan konutlara atıfta bulunurken, konutların parasının yurttaşlardan zaten geri alındığını söylemeyi atladı.

soL - Haber Merkezi