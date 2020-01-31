Erdoğan deprem vergilerinin nereye harcandığını açıkladı ama bir detayı unuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'deprem vergileri nereye gitti' sorusuna 'utanmadan soruyorlar' yanıtını verirken, Van ve Bingöl'ü 'biz inşaat ettik' dedi. Erdoğan bu kentlere deprem sonrası yapılan konutlara atıfta bulunurken, konutların parasının yurttaşlardan zaten geri alındığını söylemeyi atladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem vergilerinin akıbetine ilişkin açıklamalara "utanmadan soruyorlar" yanıtını verdi.
Erdoğan, "Deprem paraları harcandığı gibi milli bütçeden paralarla birlikte Van'ı ayağa kaldırdık. Bugünkü Bingöl'ü biz inşaa ettik" dedi.
Erdoğan bu iki kente yapılan konutları hatırlatırken, bu konutların parasının yurttaşlardan geri alındığını söylemeyi unuttu.
BİNGÖL VE VAN'DA GERİ ÖDEMELER NASIL YAPILMIŞTI?
- (Bingöl depremi sonrası konutlarla ilgili resmi açıklama) Deprem sonrası yapılan konutların geri ödemesine ilişkin konuşan İl Bayındırlık ve İskan Müdürü Selim Aksoy, "Geri ödemeler 18 yıla bölünecek ve ödemeler yıllık olarak yapılacak. Buna göre, 42 bin YTL'ye mal edilen TOKİ konutlarının ödemeleri 18 yıl boyunca 2 bin 333 YTL şeklinde yapılacak. Ziraat Bankası'nda her hak sahibi için bir hesap açtırılacak, 2 yıl ödeme yapmayan vatandaşların hak sahipliği sona erecektir."
- (Dönemin HDP Bingöl milletvekili İdris Baluken) Depremzede halkımız TOKİ tarafından yapılan konutlara yerleştirildi. Bunun karşılığında ise bankalar aracılığıyla faizli ödeme koşullarında sözleşmelere maruz bırakıldı. Depremden çıkmış, işsizliğin yüzde yirmilerin üstünde seyrettiği, yoksulluğun had safhada olduğu Bingöl ilimizde depremzedelere bankalara tarafından dokuz yıl sonra gönderilen tebligatta faizli geri ödemeleri yapmadıkları takdirde, yasal yollarla tahsil yapılacağı ifade edilmektedir. Çoğu işsiz olan, apartman aidatını ödemekte bile zorlanan halkımızın bu faizli ödemeleri yapmasının mümkünatı yoktur.
- (Van depremi sonrası yapılan resmi AFAD açıklaması) Edremit, Kalecik, Erciş, Bostaniçi, Kevenli bölgelerinde yapılan 17 bin 489 adet konutun geri ödemelerinin anahtar teslimi ve imzalanan sözleşme tarihinden 2 yıl sonra başlayacağını belirten Van AFAD Müdürü Cafer Giyik, "18 yıl toplam 216 ay taksitler halinde ödenecek" dedi. TOKİ konutları için açıklanan fiyatlarının makul seviyede olduğunu, ancak ödemeler için yetkililerden ek erteleme istediklerini belirten konut sahipleri, "Vatandaşın ekonomik durumu dikkate alınarak geri ödemelerin 2 yıl daha ertelenmesini istiyoruz" demiş ancak bu talep kabul edilmemişti.
BAKAN 'HARCADIK' DEMİŞTİ
Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm Türkiye'nin sorduğu deprem vergisi paralarına ne yaptıklarını Ekim 2011'de açıklamıştı.
Şimşek, toplanan vergilerin sağlık, eğitim, duble yollar gibi işlerde kullanıldığını söyledi. Şimşek, uluslararası vergi uygulamalarında da 'tek bir harcama için vergi toplanması' mantığının doğru bulunmadığını söylemişti