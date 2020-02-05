Erdoğan daha önce kimlere 'af' getirip serbest bırakmıştı?

Cezaevlerinde siyasi suçlamalarla tutulan onlarca hasta tutuklu tahliye talep ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Katliamı sorumlularından Ahmet Turan Kılıç'ı tahliye etmişti. İşte Erdoğan'ın kendisine tanınan yetkiyle tahliye ettiği diğer isimler ve tahliye bekleyen hasta tutuklular...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerce Sivas Katliamı'nın sorumlularından Ahmet Turan Kılıç'ı tahliye etmişti.

Kılıç'ın tepki çeken tahliyesinin ardından Erdoğan'ın "af" yetkisini kullanıp tahliye ettiği isimler bir kez daha gündeme geldi.

ÇARŞAFLI SOYGUN, CİNAYET, KASTEN ÖLDÜRME

İşte Erdoğan'ın "affettiği" diğer isimler ve suçlamalar:

Mustafa Akcanlı (2015): Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4 Nisan 2014 tarihli kararıyla 13 yıl, 4 ay ve 15 gün hapis cezasına çarptırılan Mustafa Akcanlı'nın cezasının, Adalet Bakanlığı'nın 6 Mart 2015 tarihli yazısı ekinde gönderilen ve Mustafa Akcanlı'nın sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun 13 Ağustos 2014 tarihli raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırıldığı belirtildi.

İsmail İpek (2019): Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kasım 2019'da anayasanın 104. maddesinde yer alan “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır” yetkisini kullanarak 3 hükümlünün cezalarının kaldırılmasına karar verdi. O isimlerden biri Gölcük’de Halkbank şubesine çarşafla giderek soygun amacıyla giren ve 14 kişiyi rehin alan İsmail İpek oldu. Erdoğan, 43 yıl hapis cezasına çarptırılan İpek’in kalan cezasını Adli Tıp raporu sebebiyle kaldırdı.

Mustafa Karaman (2019): 2002 yılında Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürme suçundan 15 yıl ağır hapis, ruhsatsız silah kullanmaktan ise 10 ay hapis cezasına çarptırılan, ayrıca 2012 yılında kamu görevlisini kasten yaralama suçundan 9 ay hapis cezası alan 45 yaşındaki Mustafa Karaman’ın kalan cezası da Adli Tıp raporuyla kaldırıldı.

Uğur Fidancı (2019): Erdoğan’ın cezasını kaldırdığı 43 yaşındaki Uğur Fidancı ise ilk olarak kasten öldürme suçundan 2002’de müebbet hapis cezası aldı. Cezasının infazı sırasında şartlı tahliye edilen, kamu görevlisine hakaret ve kasten yaralama suçlarından 2010’da 11 ay 20 gün ve 5 ay hapis cezaları alan ve denetim süresinde kasıtlı bir suç işlemesi nedeniyle ikinci suçu işlediği tarih ile şartlı tahliye tarihi arasında geçen 9 bin 421 gün cezasının aynen infazına karar verilen Fidancı’nın cezası da Adli Tıp Kurumu raporuyla kaldırıldı.

TAHLİYE BEKLEYEN 500 CİVARINDA HASTA TUTUKLU VAR

İnsan Hakları Derneği, hastalıkları nedeniyle cezaevlerinde kalamayacak 500 civarında tutuklu olduğunu açıkladı.

"Esasen bu kişilerin kanuni düzenlemeler çerçevesinde tahliye edilmeleri gerekliyken, infaz süreçlerini yöneten kişi ve kurumlar bu gereklilikten anlaşılmaz biçimde kaçınmaktadırlar" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Resmî Bilirkişilik kurumu olan Adlı Tıp raporları ile bu kişiler tutulmaya devam ediyor. Bu tutumdan bir an önce vazgeçilmesi gerekmektedir. Hapishanelerde bulunan, ancak bakım ve tedavileri için buralarda tutulmaları uygun olmayan kişilerin bir an önce tahliyesinin sağlanması hukukun emridir. İnsan hakları savunucuları olarak bu emre uyulmasını talep ediyoruz. Adli Tıp kurumunu, düzenleyeceği raporlarda, tıbbi etik ilkelerine uymaya davet ediyoruz. Aynı şekilde, yine Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesinin bir gereği olarak Cumhurbaşkanı’nın anayasa madde 104’te düzenlenen yetkisini diğer hasta ve yaşlı mahpuslar için de kullanmasını talep ediyoruz.”

SADECE 2019'DA 50 KİŞİ CEZAEVİNDE ÖLDÜ

İHD verilerine göre de cezaevlerinde 457’si ağır olmak üzere 1333 hasta tutuklu bulunuyor.

Bu tutuklulardan 50'si gerekli işlem yapılmadığı için 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybetti.