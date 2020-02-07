Erdoğan çığ altında kalan askerin cenazesinde konuştu: Şehitler tepesi boş kalmayacak

Van'da arama kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan ikinci çığda hayatını kaybeden askerin cenazesinde konuşan Erdoğan, 'Şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler şehadete ürkerek, korkarak değil, tam aksine adeta sevgili Peygamberimizin 'Keşke ben de o makama ulaşsaydım' niyazında olduğu gibi, bu şekilde yürüyeceğiz' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Van'da yaşanan çığ faciasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın cenaze töreninde konuştu.

İman gereği yaşanan acılar karşısında sabır gösterdiklerini söyleyen Erdoğan, "Bir tarafta Van'daki bu hadise, bir diğer tarafta İdlib'de şu anda yaşadıklarımız, ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Zira biz biliyoruz ki şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler şehadete ürkerek, korkarak değil, tam aksine adeta sevgili Peygamberimizin 'Keşke ben de o makama ulaşsaydım' niyazında olduğu gibi, bu şekilde yürüyeceğiz. Şu anda biz Cihan kardeşimizi bu şekilde uğurluyoruz" dedi.