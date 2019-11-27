Erdoğan: Bizi içimizden atılan güller yaraladı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD’ın toplantısında yaptığı konuşmada ‘Bizi düşmanlarımızın attığı taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Vizyoner’ 19 toplantısında konuştu.

“Türkiye’nin içinde olmadığı, rıza göstermediği, katkı vermediği hiçbir projenin hayata geçirilmesi mümkün değildir” iddiasında bulunan Erdoğan, “Son yıllarda başımıza gelen her hadise bu bedelin bir parçasıdır. Bizi düşmanlarımızın attığı taşlardan ziyade içimizden atılan güller yaralamıştır” diye konuştu.

'YERİ GELDİĞİNDE TRAKTÖRE BİNİYORUZ'

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tarımla ilgili eleştirilerine yanıt verirken “Yeri geldiğinde Polatlı’dayım yeri geldiğinde Şereflikoçhisar’dayım, yeri geldiğinde traktöre biniyoruz, traktörü de çiftçi kardeşlerim bana nasıl kullanılır öğrettiler, biliyorum” diye konuştu.

BOR KARBÜRÜ ÜRETİMİ

Erdoğan “Boru aldık, işledik, ürüne dönüştürdük. Askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma’da temelini attığımız fabrikayı 2 yılda tamamlayacak ve yılda 1000 ton bor karbürü üreteceğiz. Dünyada 8 tondur” dedi.