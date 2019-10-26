Erdoğan: Biz güvenli bölgeyle beraber mültecilerin yaşayacağı konutları yapacağız

Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye politikasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar yalancı. Hep yalan. Doğru konuşmuyorlar. Biz güvenli bölgeyle beraber mültecilerin yaşayacağı konutları yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekâta ilişkin konuşan Erdoğan, "Asıl bunlarla masaya oturmayız, bunların arabulucu olmasını da kabul etmeyiz. Sen Amerika'sın seninle gel masaya oturalım. Oturduk konuştuk anlaştık. 120 saatte temizlediniz temizlediniz. Yoksa bize bırakacaksınız biz bu işi yürüteceğiz. Temizlediklerine dair bir yazılı metin gönderdiler ama ne yazık ki temizleyemediler" dedi.

"Şu anda da diğer bölgelerde Rusya ile aynı şeyi yürütüyoruz. Bitti bitti. Yoksa kontrolü biz alıp temizliği yapacağız. Suriye'de bölgede tek bir damla dahi masum kanı dökülsün istemiyoruz" diyen Erdoğan, "Bıçak kemiğe dayandığında güç kullanmaktan çekinmiyoruz ama ilk tercihimiz daima meselelerimizi suhuletle çözmekten yanadır. Amerika ve Rusya ile vardığımız mutabakatların sebebi budur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti:

"İçeride ve dışarıda tüm çalışmalarımızın altında bu kadar rahat hareket edebiliyoruz, artık imkanlarımız çoğaldı. Maliyetler tabi artık çok daha düşük. Uluslararası kuruluşlar bizi bununla tehdit ediyor. Ne yaparsanız yapın siz bunları yaptıkça biz çok daha güçleneceğiz. Bu milleti sindiremezsiniz. Uluslararası toplumdan beklentimiz sınırlarımızın güvenliği ile ilgili konularda hassasiyetimize destek verilmesi. Bunlar dürüst değiller."

"İnanın yoklar. Hep yalan, doğru konuşmuyorlar, dürüst konuşmuyorlar. Konuşsalar da konuşmasalar da onu söylüyorlar; biz gerekirse Tel Abyad ile Resulayn arasında mültecilerin yaşayabileceği konutları alt-üst yapısı ile yapıp bunu dünyaya göstereceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye mertçe konuşur. Biz sadece ve sadece kendi vatandaşlarımızın ve masun Suriyelilerin haklarını konuşuyoruz" diye ekledi.