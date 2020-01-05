Erdoğan: Bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek karşılıksız kalmaz

"Biz petrole, doğalgaza muhtacız. Libya'dan bize böyle bir teklif var. Ben 'böyle bir talep olursa gideriz' dedim. Talep var, gidiyoruz. Rusya'nın Wagner'i, Sudan'ın askeri gidiyor da meşru hükümet tarafından biz çağrılınca niye gitmiyoruz? Darbeci hükümet Rusya'yı çağırdı. Asıl lejyoner onlar. Bunları Putin ile uzun uzun konuşacağız.