Erdoğan: Bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek karşılıksız kalmaz

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ve Irak'taki gelişmeler üzerine basına konuştu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesi üzerine “Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum.” dedi.
CNN TURK ve Kanal D ortak yayınında konuşan Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
- Öncelikle sadece Irak'ta meydana gelen olay değil, bölge şuan ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir taraftan bizler Suriye'de belli sıkıntıları yaşıyoruz. Öbür tarafta Libya ile ilgili gelişmeler. Bütün bunlarla uğraşırken bu sorunun patlak vermesi düşündürücü. Bu olay nereye gider gibi birçok düşünceler var. Şunu tespit etmemiz lazım; ABD, İran arasındaki gerilim zaman zaman tırmanıyor.
- Bu konu ile olarak Batı ülkeleri ile yaptığımı gelişmeler var. Serin kanlı hareket edilmesi konusunda dileklerimizi iletiyoruz. ABD-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması maalesef bu zamana kadar mümkün olmadı. Irak üzerinden krizin tırmandığını gördük.
- Astana sürecinde İran ve Rusya ile hareket ediyoruz. Bütün bunlarla beraber Irak ile ilişkilerimiz tarihi itibariyle ortaya koymamak mümkün değil.
- Türkiye olarak biz dış müdahalelere karşı durduk. Hemen arkadaşlarımı toparladım ve gerekli açıklamaları yaptık. Hamaney'in yapmış olduğu açıklamaya kenara atamamayız. Trump'ın 50 küsür noktayı tespit ettik. Herhangi bir şey olması halinde biz her türlü vuruşu yaparız" açıklaması yaptı. İki tarafta benzer açıklamalar yaptı. Bu gerilimin kontrol altına alınması lazım. Orta Doğu çok yoruldu. Kan gölüne dönmesi için elinden geleni yaptılar, yapıyorlar.
- Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum.
- İdlib gibi bir yerde 300 bini aşkın insan sınırlarımıza yükleniyor. Biz şimdi ne yapacağız. O insanları orada tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnsani ve vicdani her türlü adımı bu zaman kadar attık. Bugün yine İdlib'de 10'u aşkın sivil öldürüldü. Ruhani'ye itidal tavsiye ettim. Irak Başbakanı, Ruhani ve batı ülkelerle yaptığımız görüşmeler gerçekleştirdik. 8'inde sayın Putin buraya geliyor. Bütün bu konuları bölgesel ve TürkAkım ile ilgili konuları masaya yatıracağız.
- Süleymani kendini ispat etmiş bir isimdi. Şu anda bir ülkenin bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını tabii ki öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum. Bu bölgedeki gerginliği maalesef arttıran bir adım olmuştur. Bizler hep Suriye'de anlattık, konuştuk.
- Trump ile görüşmemizden 4- 5 saat sonra oldu. Trump'a itidal çağrısında bulunmuştum. Türkiye sadece bölgenin istikrar adası değil bölgedeki istikrarın da teminatıdır. Bu bilinçle davranıyoruz, özellikle sürekli diplomasiye dikkat çekiyoruz. Diplomasiyi öne çıkarmamız lazım. Uluslararası ilişkilerde, ticarette biz bunu nereye yerleştireceğiz. Görüşmelerimizde söylenen şeyde; Biz Türkiye'yi seviyoruz. Her şey yoluna girecek.
- Biz bu işte dersimizi çok çalıştık. Bu işin süreci Başbakanlık sürecime dayanır. Oradan kıta sahanlığı dahil, büyün Libya ile yaptığımız anlaşmanın adımını Kaddafi döneminde attık. Orada bu karışıklıklar var.
- (Libya'ya asker yollanması üzerine) "Şu anda zaten peyderpey gidiyorlar. Oradaki emir/komuta zincirini elinde tutacak başta bir Korgeneral olmak üzere güçlerimiz olacak.Muharip gücümüz orada başka unsurlarla var."
- Libya Tezkeresi'nin Suudi Arabistan tarafından kınanması üzerine: "Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu kınıyoruz ve kınamasını da asla kale almıyoruz."
- Ana muhalefet partisi, Türk askerine 'lejyoner' diyecek kadar alçalıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp'a gitti mi? Gitti. O farklı bir süreçti bunu yaşadı mı? yaşadı. Gazi Mustafa Kemal için bunu yakıştırmak mümkün mü?
- "O akşam biz Trump’la görüşme yaptık. Bizim görüşmeden yaklaşık 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Mesele herhalde hazırlanmıştı. O safhaya gelmişti. Bizler haberi o noktada haberi alınca bizde şok olduk. Böyle bir durumla karşıya karşıyayız. Özellikle ben kendisine İran’la gerilimin tırmandırılmaması tavsiyesinde bulundum. Bölgeye istikrar barış bunu getirelim dedim. Çok açık bir şey ifade edeyim. Türkiye sadece bölgenin istikrar adası değil, ayın zamanda bölgedeki istikrarın teminatıdır. Bu bilinçle davranıyoruz, sürekli diplomasiyle dikkat çekiyoruz. Diplomasiyle buradaki süreci çalıştırmalıyız.”
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"Biz petrole, doğalgaza muhtacız. Libya'dan bize böyle bir teklif var. Ben 'böyle bir talep olursa gideriz' dedim. Talep var, gidiyoruz. Rusya'nın Wagner'i, Sudan'ın askeri gidiyor da meşru hükümet tarafından biz çağrılınca niye gitmiyoruz? Darbeci hükümet Rusya'yı çağırdı. Asıl lejyoner onlar. Bunları Putin ile uzun uzun konuşacağız.
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"Şu ana kadar yaptığımız harekatlarla 822 kilometre kare alandan fazlasını terörden temizledik. PKK/YPG'nin ayrılıkçı gündemine darbe vurarak Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sunduk.
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"Zor bir dönemden geçiyoruz. Sayın Trump hakkında bir azil süreci yürütülüyor. ABD'deki Kongre de ilişkilerimizi kullanarak Sayın Trump'a zarar vermek istiyor. Ama Kongre bu tutumunu sürdürürse gereken tepkiyi göstereceğiz