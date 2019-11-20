Erdoğan bir CHP'liye 'senin genel başkan olman gerekiyor' dedi iddiası

Gazeteci Rahmi Turan, CHP'nin önemli bir isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan'ın bu kişiye CHP Genel Başkanı olması konusunda kendisini destekleyebileceğini söylediğini öne sürdü. Bu iddianın ardından Sezgin Tanrıkulu ve Muharrem İnce'den açıklama geldi.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Saray'a yakın bir kaynağı adres göstererek CHP'nin önemli bir isminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan'ın bu kişiye CHP Genel Başkanı olması konusunda destek verebileceğini söylediğini öne sürdü.

Bu iddiaya ilişkin CHP cephesinden açıklama geldi.

"Rahmi Turan, tecrübeli bir gazeteci. Herhalde sağlam bir kaynağa dayanmadan bunu yazmaz" diyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Bu kişinin kim olduğundan öte Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri vahim. Görüştüğü muhatabına söylediği 'sen niye aday olmuyorsun? Aday ol, seni destekleyelim.' sözleri doğruysa, bu çok vahim bir iddia. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda açıklama yapmalı. CHP Genel Başkanı'nın kim olacağına kurultay karar verir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP Genel Başkanı'nı tayin etme veya o süreci etkileme gibi bir görevi yoktur, siyasi teamüllerde de böyle bir şey olmamıştır. Bunu tersinden okuduğumuzda, Genel Başkanımızın nasıl etkili bir siyaset yaptığı ortaya çıkmaktadır" ifadesini kullandı.

MUHARREM İNCE'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu yazının ardından açıklama yapan CHP'li Muharrem İnce, "CHP Genel Başkanını özgür iradeli kurultay delegeleri seçer, Saray CHP’ye müdahale edemez. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın yazısında isim vermeden belirttiği kişi ortaya çıkmalıdır. Çıkmıyorsa Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan o ismi Rahmi Turan açıklamalıdır" dedi.