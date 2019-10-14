Erdoğan Azerbaycan'da konuşuyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yaklaşık 40 yıllık terörle mücadele tarihimizde pek çok hadise yaşadık. Müttefiklerimizin ve dost bildiğimiz ülkelerin türlü ayak oyunlarına şahit olduk' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen 'Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Türk Konseyi'nin merkezi konumunu pekiştireceğine inanıyorum. İş dünyasının lokomotif rolünü oynamadığı her proje eksik kalmaya mahkumdur.

Sınırların anlamını yitirdiği bir dönemde yaşıyoruz, globalleşmeyle eş zamanlı bölgesel iş birliğinin küresel siyasetteki ağırlığı artıyor.

​Değerli dostum İlham Aliyev'in dediği gibi 'bir milletin iki diasporası' olmaz. Biz Kazak, Özbek, Türkmen, Azeri, Kırgız, Tatar, Ahıska, Çeçen tüm kardeşlerimize, Türk diasporasının doğal bir üyesi nazarıyla bakıyoruz. Türkiye olarak bulundukları ülkelerde Türk diasporasını güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Türkiye yaklaşık 40 yıldır aralıksız olarak bölücü terörle mücadele ediyor. 40 yılda müttefiklerimizin ve dost bildiğimiz ülkelerin türlü oyunlarına şahit olduk ancak terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda maruz kalmadık. Dost bildiklerimizin ayak oyunlarına maruz kaldık.

IŞİD'le mücadele bahanesiyle terör örgütünün 30 bin TIR silahla donatıldığını gördük. Dünyanın gözü önünde yaşandı. Dergilerinin kapakları terörist fotoğraflarıyla süslendi. Ambargodan yaptırıma kadar türlü tehditlere maruz kaldık.

Son yaptığımız adımın tek sebebi Suriye'nin kuzeyini YPG/PYD'den temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine teslim etmektir. Bu Arap Ligi, Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar değil miydi? Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur hale geldi?''