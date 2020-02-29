Erdoğan asker cenazesinde konuştu: Şehitler tepesi boş kalmayacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'de yaşamını yitiren askerlerden Uzman Çavuş Emre Baysal'ın İstanbul'daki cenaze töreninde 'Bu topraklar, sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır. Bu topraklar sıradan topraklar değil yoksa arazi olur' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İdlib'deki saldırıda yaşamını yitiren Uzman Çavuş Emre Baysal'ın İstanbul'daki cenaze töreninde yaptığı konuşmada "Şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır" sözlerini yineledi ve "Bu topraklar, sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır. Bu topraklar sıradan topraklar değil yoksa arazi olur" dedi.

Pendik’teki 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde konuşan Erdoğan, "Vatanı için, Allah yolunda bu mücadeleyi verirken şehit olan Emre evladımıza, kardeşimize sizler de şehadetinizi en gür sada ile yaptınız. Biz şimdi onu işte ulu makama uğurluyoruz" dedi.

Erdoğan "Şu anda Suriye’de Libya’da belki de çok daha farklı yerlerde, geçmişte nasıl bu mücadeleyi vermişsek bundan sonra da aynı mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Şunu bilmemiz lazım ki şehitler tepesi hiçbir zaman boş değildir, boş kalmayacaktır. Bu topraklar, sıktığınız zaman şüheda fışkıracak topraklardır. Bu topraklar sıradan topraklar değil yoksa arazi olur. Şehit kanlarıyla yoğurulduğu zaman o şühedanın fışkırdığı toprak olur" diye konuştu.