Erdoğan: Artık şehirlerimizin güvenliğini sadece kolluk güçleriyle sağlayamayacağımız bir durumdayız

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Artık şehirlerimizin güvenliğini surlarla koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücü ile sağlayamayacağız bir duruma gelmiş durumdayız. Bu yeni duruma karşı yeni yöntemler geliştirmemiz gerekiyor' açıklamasında bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu’nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle: Bugün nüfusumuzun dörtte üçünden fazlası il ve ilçe merkezlerinde ikamet ediyor. Güvenlik konusu artık çok daha önemlidir.

Şehir ne kadar büyükse güvenlik sorunları da o derece yüksektir. Artık şehirlerimizin güvenliğini surlarla koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücü ile sağlayamayacağız bir duruma gelmiş durumdayız. Bu yeni duruma karşı yeni yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. Her ülke ve toplum kendi ihtiyaçlarına uygun çözümleri kendi üretmelidir. Aksi takdirde başka ülkelerin yöntemlerini kullanmak durumunda kalırız. Bu da uyum sorunu getirir. Bütün örnekleri inceleyeceğiz ama kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehirleri tehdit eden unsurlar günümüz dünyasında çok farklılaştı.

Şehir kavramının insanlık tarihinde önemli bir yeri var. İnsanların güvenlik ve gıda için değil ibadet için yerleşik hayata geçtiğini gösteren Göbeklitepe bilinen şehir tarihini de 12 bin yıl öncesine götürmüştür. Site kültürü bizim kültürümüz değil. Ama maalesef şu an bir site kültürü ülkemizde egemen olmaya başladı.

Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz.

Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır."