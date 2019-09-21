Erdoğan aracı test etti, motor sesini beğenmedi: Sesini kısın...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin pikap aracını test etti. Adı 'Tulga' konulan aracın motor sesini beğenmeyen Erdoğan, 'Motorunun sesini kısın' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını kullandı.

Araca Erdoğan'ın da onayıyla Tulga ismi konulurken, BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, Erdoğan'ın araç testine ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, arabamızı gördü, inceledi. Aracı 5-6 dakika kadar kendisi sürdü ve beğendiğini söyledi. Motorunu çok sesli buldu, 'Motorunun sesini kısın' dedi. Kendisi için bir daha yalıtımla ilgileneceğiz. Kendisine aracın ismi ne olsun diye sorduğumuzda Süleyman Beye (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu) bıraktı önce topu. Biz de ismi kendisinden beklediğimizi söyledik. 'Siz ne düşünüyorsunuz?' dedi. Biz isimleri Osmanlı'dan gidiyoruz, sizin için de uygunsa Tulga ismini koyalım dedik ve ismini Tulga olarak koyduk. Sonra kendisinden imzayı aldık" dedi.