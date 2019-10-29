Erdoğan Anıtkabir'de: Barış Pınarı Harekatı ile kararlılığımızı gösterdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deydi.

Erdoğan'a törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı temsilcileri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrası Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Cumhuriyetimizin 96. yıldönümü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zat-ı alinizi ve İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun.