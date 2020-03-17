Erdoğan ailesinin gözdesiydi: Mübariz Mansimov Gurbanoğlu 'FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapmasında adliyeye sevk edilen Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve Nuray Nurcihan Perker dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Gurbanoğlu ve Perker, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanırken Perker "adli kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

ERDOĞAN AİLESİNİN GÖZDESİYDİ

soL'da 2015 yılında yer verdiğimiz bir haberde, Tilkicik Koyu'nun Gurbanoğlu'na satışı sürecinin ayrıntılarına yer vermiş ve Gurbanoğlu'nun AKP ve patronlarla ilişkisine dikkat çekmiştik.

Bilal Erdoğan’ın ortak olduğu BMZ Denizcilik’ten üç tanker kiralayan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu’nun, AKP döneminde parlayan patronlar ile birebir ilişkileri var. 2007 yılında Türk vatandaşı olan Mansimov’un şirketi Palmali, Bilal Erdoğan’a ait üç gemiyi kiraladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve kayınbiraderinin satın aldığı Tuzla Tankercilik de Palmali’ye çalışıyor. Sadece Erdoğanlar değil AKP döneminde ihale zengini olan patronlarından, eski bakanlardan Mehmet Ağar’ın oğluna kadar şirketlerin bir şekilde Mansimov’la bağlantısı bulunuyor.