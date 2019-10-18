Erdoğan: Ailecek görüşecek kadar yakındık

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la zamanında ailecek görüşecek kadar yakın olduklarını belirterek ‘Bu arada Beşar Esed'e ülkesinde demokrasi ve adaletin geliştirilmesi konusunda birçok tavsiyede bulundum.’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında “Suriye'deki hadiseler başlamadan önce iyi ilişkilerimiz vardı. Beşer Esed ile ailecek görüşecek kadar yakınlığa sahiptik. Ülkesinde insan hakları ve adaletin geliştirilmesi konusunda pek çok tavsiyede bulunduk. Kürt nüfus için adımlar atmasının önemli olduğunu söyledik.” dedi.

Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilgili olarak “Tavsiyelerimize uymak yerine halkın üzerindeki baskıyı artırdı. Suriye halkı Esed'e karşı direnirken Irak'taki DEAŞ belası bu ülkeye de sıçradı. Ardından PKK, PYD ve YPG terör örgütü bindi. Suriyeli 6 milyon kili ülke dışına gitmişti. Bunu 4 milyonu ülkemize gelmiştir” diyerek Suriye’deki savaştan Suriye hükümetini sorumlu tuttu.

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN MALİ DESTEĞİYLE İL VE İLÇE İNŞA ETMEK İÇİN BİZ PLANLARIMIZI YAPTIK

Suriye'nin kuzeyindeki harekatın iki temel amacı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biri PKK/YPG terör örgütünü sınırlarımızdan uzaklaştırmaktır. İkincisi de ülkemizde yaşayan 3.6 milyon Suriyelinin bir kısmını oluşturacağımız güvenli bölgede iskan etmektir. Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan 444 kilometre uzaklığında, 30-35 kilometre derinliğindeki güvenli bölgeye 1-2 milyon Suriyelinin geri dönüşünü planlıyoruz. Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle il ve ilçe inşa etmek için biz planlarımızı yaptık." dedi.

Harekatın hazırlığının "3-4-5 yılı" bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, "6 Ekim'de sayın Trump ile yaptığımız telefonda kendisine harekata başlayacağımızı söyledim. Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki askerleri çekeceği ilan edildi. Böylece Türkiye'nin önünde engel kalmamış oldu. Bir anda ABD ve Avrupa başta olmak üzere birtakım ülkelerin tavrı değişti. Hatta ABD'nin 20 mil meselesi bir hafta içerisinde yapılmış bir açıklama değil. İlk 1-2 gün böyle bir başarı göstereceğimizi düşünmedikleri için düşük tepki koydular. Harekatı başaracağımızı görünce tepkiler mantık sınırlarını zorlayan bir aşamaya yükseldi." dedi.

'HAREKAT BOYUNCA 4 ASKERİMİZ VE 74 MİLLİ SURİYE ORDUSU MENSUBU ŞEHİT OLDU'

Harekat boyunca 4 askerin ve 74 ÖSO'cunun öldüğünü söyleyen Erdoğan, "Terör örgütü tarafından sınırlarımıza yapılan havanlı saldırıcı neticesinde 20 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Sivil kayıplarımız için bizi arayan kimse olmadı. Buna karşılık teröristleri korumak amacıyla birçok açıklama yapıldı. Bunların tarihe kara bir not olarak düşülmesini istiyorum." dedi.