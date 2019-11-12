Erdoğan ABD ziyareti öncesi konuşuyor: Sancılı bir dönem...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamanın satırbaşları şöyle:

Ziyareti ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz. Tüm konuları ayrıntılı bir şekilde görüşeceğimize inanıyorum. Güvenlik konuları, askeri ve savunma sanayi işbirliği konularını ele alma fırsatımız olacak.

Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini koymuştur. Atılacak adımları görüşme imkanı bulacağız.

FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır.

Bu zamana kadar biz düşündük şimdi onlar ne yapacaklarını düşünsün. DEAŞ'lıların iadesine başladık, telaş var.

NE ABD NE RUSYA TEMİZLEYEMEDİ

Mazlum Kobani denen teröristin eylemlerini belgeleriyle ortaya koyacağız.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerinin çekildiğini söylemek mümkün değil. Minbiç, Tel Rıfat ve Tel Abyad'da var. Ne Rusya ne ABD, terör örgütlerini verdikleri saat ve günlerde temizleyemedi. Bunları Sayın Trump ile ve döndükten sonra Sayın Putin ile konuşacağız.

AB AÇIKLAMASI

Zaten siz bize yıllardır yaptırım uyguluyorsunuz, Türkiye'ye karşı verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız. Ey Avrupa Birliği, Türkiye sizin şu ana kadar tanıdığınız ülkelerden değil. Şu anda müzakere masasında olmamız da bizi bağlamaz, bu müzakereler bir anda bitebilir. Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde bulunduran bir ülkeye karşı takındığınız tavrı gözden geçirin. Daha önce söyledim, bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Türkiye'ye gelip Kıbrıs'la ilgili gözdağı vermeye kalkmayın, biz bunları takmayız ve yolumuza devam ederiz.