Erdoğan 'ABD heyetiyle görüşmeyeceğim' açıklamasını dakikalar sonra değiştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den Türkiye'ye gelecek heyetle görüşmeyeceğini, kendisinin Trump gelirse onunla görüşeceğini söylemişti. Bu açıklamanın gündem olmasından dakikalar sonra Erdoğan'dan 'Mike Pence Pompeo dışındakilerle görüşmem söz konusu değil' dedi.
Çarşamba, 16 Ekim 2019 15:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sky News muhabirinin "ABD heyeti geliyor endişeli misiniz?" sorusuna, "Ben onlarla görüşmeyeceğim, onlar karşıtlarıyla görüşürler, ben Trump geldiği zaman görüşürüm" demişti.

Bu açıklamadan dakikalar sonra yeni bir açıklama daha yapan Erdoğan, "Ben şu anda Pence ve Pompeo dışında diğerleriyle görüşmem söz konusu değil" dedi.

Erdoğan, konuyla ilgili ilk açıklamasında şöyle demişti: