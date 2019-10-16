Erdoğan 'ABD heyetiyle görüşmeyeceğim' açıklamasını dakikalar sonra değiştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'den Türkiye'ye gelecek heyetle görüşmeyeceğini, kendisinin Trump gelirse onunla görüşeceğini söylemişti. Bu açıklamanın gündem olmasından dakikalar sonra Erdoğan'dan 'Mike Pence Pompeo dışındakilerle görüşmem söz konusu değil' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sky News muhabirinin "ABD heyeti geliyor endişeli misiniz?" sorusuna, "Ben onlarla görüşmeyeceğim, onlar karşıtlarıyla görüşürler, ben Trump geldiği zaman görüşürüm" demişti.

Bu açıklamadan dakikalar sonra yeni bir açıklama daha yapan Erdoğan, "Ben şu anda Pence ve Pompeo dışında diğerleriyle görüşmem söz konusu değil" dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün @SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır. pic.twitter.com/Jp17BKbggY — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 16, 2019

Erdoğan, konuyla ilgili ilk açıklamasında şöyle demişti: