Erdoğan: ABD de Rusya da 'teröristleri' bölgeden çıkartamadı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da yaptığı açıklamada 'Ne ABD 120 saatlik sürede ne de Rusya o süreler içerisinde bu teröristleri maalesef bu bölgelerden çıkarabildi' dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan’da yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeyine dair ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalarla ilgili “ne ABD 120 saatlik sürede ne de Rusya teröristleri o süreler içerisinde bu teröristleri maalesef bu bölgelerden çıkarabildi” dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Orban’a “Barış Pınarı Harekatı”na destek verdiği için teşekkür ettiğini söyledi.

Erdoğan “Bazı stratejik ortakların terör örgütleriyle yaptıkları görüşmeler var. Bunlar bizi ciddi manada üzmüştür. Uluslararası terörle mücadelede NATO üyelerinin böyle bir görüşmeyi yapması affedilebilir değildir” diye konuştu.

‘BAĞDADİ’NİN 13 YAKINI ELİMİZDE’

IŞİD’e karşı dünyada Türkiye’den daha güçlü tavır koyan ülke olmadığı iddiasında bulunan Erdoğan “En son Bağdadi'nin ablasını Azez'de eşiyle beraber yakaladık, şu anda bizde. Aynı şekilde eşini yakaladık bizde. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde. Biz DEAŞ'la mücadeleyi böyle veriyoruz ve kararlıyız” dedi.

Erdoğan Suriye’nin kuzeyine düzenlenen askeri harekatla ilgili “çalışmaların sürdüğünü” söyleyerek şunları kaydetti:

“ABD ile 120 saatlik bir teröristleri bölgeden çıkarma sözü aldık, mutabakatı böyle sağladık. Ardından Rusya ile Soçi Mutabakatı yaptık. Onlarla da 150 saatlik mutabakattı. Fakat ne ABD 120 saatlik sürede ne de Rusya teröristleri o süreler içerisinde bu teröristleri maalesef bu bölgelerden çıkarabildi.”

‘KAPILARI AÇARIZ, MACARİSTAN’A UĞRAMADAN GİDERLER’

Erdoğan Türkiye’deki sığınmacılar için ise “Baktık ki olmuyor kapıları açarız. Kapıları açınca nereye gidecekleri malumdur, ama Macaristan'a uğramadan giderler, onlar zaten bunu biliyor” diye konuştu.

ABD ZİYARETİNDE GÜNDEMDE S-400 VAR

Erdoğan 13 Kasım’da ABD’ye yapacağı ziyaretin gündeminde S-400 ve Patriot konusunun da olduğunu söyledi. Erdoğan “Biz S-400'ü aldık bu iş bitti. Ama Amerika bize Patriot verecekse, şartlar uygun olması halinde Patriot alabiliriz” dedi.

Erdoğan “Dünyanın hava taşımacılığında en önemli markalarından bir tanesi olan THY bugün ihtiyaçlarının çok ciddi bir kısmını Amerika'dan karşılıyor. Geniş gövdeli Boeing’ler oradan alıyorlar. THY dünyada en fazla destinasyona uçan şirkettir, birinci şirkettir. Bütün bunları görmezden gelemeyiz. Buna göre adımlarımızı atmamız lazım” diye konuştu.

Ziyaretin gündeminde “terörle mücadele”nin de olduğunu söyleyen Erdoğan “Bugün Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den hiçbir farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse, Mazlum Kobani de o kadar önemli teröristtir, yüzlerce insanın kanına giren birisidir. Benim görüştüğüm terörist iyi diyemeyiz. Stratejik ortaklığımızın gereğini yerine getirmemiz lazım. Getirmezsek bugün bizi vuran terör yarın bir başkasını vuracaktır” dedi.