Erdoğan: 80 bin İdlib'li Türkiye sınırına göç halinde

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin Suriyeli'nin İdlib'den Türkiye sınırına doğru hareket ettiğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte, 80 bin Suriyeli'nin İdlib'den Türkiye sınırına doğru hareket ettiğini söyledi ve "Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır" dedi.

Erdoğan, olası göç dalgasının "Yunanistan ve tüm Avrupalı ülkelerinde" hissedilebileceği söyledi.

Aksi durumda, 2015 yılındaki mülteci krizine benzer durumların yaşanabileceğini belirten Erdoğan, Suriye'nin kuzeyi için dile getirilen "güvenli şehirler" konusunda da, "Sembolik meblağlarla mültecilerin sıkıntılarına çözüm bulunamayacağı gayet açıktır" dedi.