Erdoğan: '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar ahlaksızca paylaşımlar var

Cezayir ziyareti öncesinde havalimanında açıklamalar yapan Erdoğan, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar beter, berbat, ahlaksızca paylaşımlar var' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalar yaptı.

Erdoğan, Elazığ depremi hakkında "31 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 607 yaralı var. 1503 kişi hastanelerden taburcu edildi. 104 kişinin tedavisi devam ediyor. Enkazdan şimdiye kadar 45 kişi kurtarıldı" dedi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Elazığ'da daha çok köylerde sıkıntılar var. Bunların hasar tespitini yapıp süratle buralardaki yeniden inşaat çalışmalarını başlatacağız. Yıkılması gerekenler varsa onları da yıkmak durumundayız" diye konuştu.

Erdoğan, Elazığ ile ilgili sosyal medya paylaşımları hakkında ise şunları söyledi:

"Her şeyden önce bu birlik berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, 'millet can derdinde bunlar ise mal derdinde' anlayışı ile ne yazık ki, 'acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz' bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... Örneğin, '20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış' diyecek kadar."