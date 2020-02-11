Erbil suikastı faillerine idam cezası verildi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin yaşamını yitirdiği saldırının faili iki kişi hakkında idam kararı verildi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin 17 Temmuz 2019'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin açılan davada Erbil 2. Ceza Mahkemesi, iki kişi hakkında idam kararı verdi.

Suikast, geçen yıl 7 Temmuz'da Erbil'in işlek bölgelerinden olan Havaalanı Caddesi'nde, üzerinde otelin de bulunduğu iş merkezinin girişinde yer alan ve güvenlik görevlilerinin giriş çıkışları kontrol ettiği restoranda meydana gelmişti.

Sputnik'te yer alan habere göre saldırının ardından MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda V.A. geçen yıl 29 Kasım'da, M.B. ise 26 Aralık'ta Şırnak'ta yakalanıp tutuklanmıştı.