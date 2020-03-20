EnverAyseverGazetecidir: Karikatür nedeniyle linç etmeye kalktılar

Gazeteci-yazar Enver Aysever, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım sonrası gericiler tarafından hedef gösterildi, '#EnverAyseverTeröristtir' başlığı altında tehdit edildi.

Gazeteci-yazar Enver Aysever, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek hedef alındı.

Gericiler tarafından sosyal medya mesajlarıyla tehdit edilen Aysever için "#EnverAyseverTeröristtir" şeklinde bir de başlık açıldı.

Bu başlık altında Aysever'i tehdit eden birçok paylaşım yapıldı, gözaltına alınması istendi.

AYSEVER HAKKINDA SORUŞTURMA

Enver Aysever'i hedef alan saldırının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu paylaşım gerekçe gösterilerek “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Enver Aysever’in Twitter hesabından 19.03.2020 günü saat 15.03 itibarıyla 'Sadece bu sorun!' şeklindeki yazı eşliğinde halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir karikatür paylaştığının öğrenilmesi üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca şüpheli hakkında 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.