Ensar ve TÜRGEV’in İBB’ye açtığı davalar reddedildi

Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in İBB'ye protokol iptalinin durdurulması için açtığı davalar mahkeme tarafından reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ensar Vakfı ve TÜRGEV ile protokollerini iptal etmesinin ardından bu iki vakıf tarafından kararın iptali için açılan iki dava da reddedildi.

Odatv’de yer alan habere göre Ensar ve TÜRGEV, İBB’nin protokolleri iptal etmesini mahkemeye taşıdı.

TÜRGEV, dava dilekçesinde protokollerin iptal edilmesinin hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu öne sürerek İBB’nin yaptığı işleminin durdurulmasını istedi.

İstanbul 14. İdare Mahkemesi verdiği kararda kendisinin görevsiz olduğunu belirterek TÜRGEV'in açtığı davayı reddetti. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, Ensar Vakfı'nın açtığı davayı da karara bağladı. Mahkeme oybirliğiyle verdiği kararda Ensar Vakfı’nın da açtığı davayı reddetti.

İBB yaptığı açıklamada; protokolleri iptal edilen vakıflara İBB bütçesinden toplam 357 milyon 453 bin 972 lira harcandığını duyurmuştu.