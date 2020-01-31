Ensar Vakfı'ndan 8 milyon dolarlık 'bağış' açıklaması: 'Hukuki bir işlem...'

Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktardığı paralara yönelik tepkiler sürerken, Ensar Vakfı söz konusu 'bağış' işlemine ilişkin açıklama yaptı.

Başkentgaz'ın "vergi indirimi" oyunu için Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktardığı paralara yönelik açıklama geldi.

Ensar Vakfı söz konusu "bağış" işlemine ilişkin açıklamasında, yapılan bağışla ABD'de 21 katlı yurt yaptırdıklarını duyurdu.

"FETÖ ile mücadeleye katkı sunmak için" TÜRGEV ile birlikte Türken vakfını kurduklarını ve bu yurdun inşaatını bu şekilde başlattıklarını öne süren Ensar Vakfı, "hayırsever bir şirketin" yaptığı bağış nedeniyle hem kendilerinin hem de Kızılay'ın hedef alındığını, söz konusu bağışçı şirketin birçok vakıf ve derneğe yardımda bulunduğunu ileri sürdü.

Ensar Vakfı bağışın Kızılay üzerinden yapılmasına ilişkin ise "vakıflar mevzuatında yer alan hukuki bir işlem" ifadesini kullandı.

İŞLEM HUKUKİ Mİ?

Başkentgaz'ın hem bir yandaş kuruma kaynak aktarma hem de vergi kaçırmasına olanak sağlayan adıma ilişkin Kızılay Başkanı itirafta bulunmuştu.

soL yazarı Kadir Sev, konuyu ele aldığı haberde, şu ifadelere yer verdi:

"Kızılay Başkanı yönetim kurulunu ve kendini, vergi kaçırılmasına değil; vergiden kaçınılmasına aracılık ettiklerini söyleyerek savunmaya çalıştı. Yani şecaat arzederken sirkatin söyledi. Başkanın bu sözleri, vergi kaçırılmasına dolaylı yollarla aracı olduğunun itirafı anlamına geliyor. Kızılay yöneticilerinin yaptığı iş, bal gibi vergi kaçırmaya aracılık etmektir. Üstelik suç konusu eylem, anlaşılmasın diye, dolanlı yollara başvurulmuş, asıl amacı gizlemek amacıyla bağış alınmış gibi gösterilerek Ensar’a aktarılmak üzere para alınmıştır. Olayın gerçek yüzü gizlenmeye çalışılmıştır ve bu nedenle de yapanlar, ceza yasasına göre daha büyük suç işlemişlerdir."