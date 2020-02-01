'Ensar Vakfı'na bağışın faturası halka kesildi'

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Başkentgaz tarafından Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağış yapılmasına ilişkin 'Başkentgaz’a geriye dönük zam yapma yetkisi verildi, fatura halka kesildi' dedi.

Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağış yaptığı ortaya çıkan Başkentgaz'a bu bağış karşılığında geriye dönük zam yapma yetkisi verildiği iddia edildi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, iddiayı gündeme getiren CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, “Kimse kimseye durup dururken elindeki parasını vermez. Çok açık ki, Başkentgaz'dan Ensar Vakfı'na bağış yapması istenmiş. Bağış işlemi tamamlandıktan sonra da şirkete jest olarak doğalgaz abonelerine geriye dönük zam parası tahsil etme yetkisi verilmiş. Şirket vakfa yaptığı bağışın parasını Ankara halkından fazlasıyla çıkarmış. Olan doğalgaz zamları altında inim inim inleyen halka olmuş” dedi.

Ünal Demirtaş, Başkentgaz şirketinin Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü'ne yazdığı yazıda, yardım parasını Ensar Vakfı'na 27 Aralık 2017 tarihinde gönderdiğini resmen açıkladığına dikkat çekerek, “Ne tesadüftür ki, şirket bu bağışı yaptıktan sonra, 29 Temmuz 2018 tarihinde Başkentgaz'ın çok istediği bir yönetmelik yayımlanıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) yayımladığı o yönetmelikle doğalgaz zamlarının geriye dönük olarak halktan tahsil edilmesinin önü açılıyor. Yine ne tesadüftür ki, bu yönetmelik sayesinde, kartlı sayaçlı abonelerin yüzde 95'ine sahip olan Başkentgaz yüz binlerce aboneye geriye dönük zam talebiyle fatura gönderip milyonlarca lirayı halktan topluyor” dedi.

Sözcü'ye konuşan Demirtaş şu açıklamayı yaptı:

“Başkentgaz, kartlı sayaç kullanan abonelerin yaz aylarında doğalgaz satın almalarından çok rahatsızdı. Çünkü, gaz önceden kartlara yüklendiği için, yüklemeden sonra gelen zamlar bu abonelere yansıtılamıyordu. Şirket, sonradan gelen zamları 650 bini aşkın kartlı doğalgaz abonesine yansıtabilmek için çok uğraştı. Ancak yasal dayanak bir türlü bulunamadığı için şirketin talebi karşılanamadı. Demek ki, en sonunda şirkete, ‘sen Ensar'a bağış yap, biz de senin bu isteğini yerine getirelim' denmiş olmalı ki, bağış kasaya girdikten sonra halkı mağdur eden hukuka aykırı yönetmelik yayımlandı. Başkentgaz, o yönetmelik sayesinde, geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında yapılan toplam yüzde 32'lik zamdan önce kartına gaz yükleten yüz binlerce aboneye ‘düzeltme' adı altında fatura gönderip zam farkını istedi. Yani çocuk taciziyle anılan Ensar'a gönderilen yardımın parası kışın ortasında Ankara halkından toplandı. Pahalı gaza parası yetmediği için evinde soğukta oturan yoksul halka yapılan bu zulüm vicdana sığmaz.”